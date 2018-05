Facebook czyści na potęgę. W pierwszym kwartale tego roku zamknięto prawie 600 milionów fałszywych kont

Facebook rozpoczął wielkie porządki. Tylko w pierwszym kwartale tego roku zamknięto prawie 600 milionów fałszywych kont. • 123rf/zdjęcie seryjne

acebook rozpoczął wielka akcję moderowania treści zawartych w serwisie. Przez pierwszy kwartał tego roku zamknięto 583 miliony fałszywych kont, a liczba usuniętych postów w których naruszano standardy społeczności liczona jest miliardach.– To początek podróży, a nie koniec podróży i staramy się być jak najbardziej otwarci – zapewniał na konferencji prasowej, wiceprezes Facebooka ds. polityki publicznej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od początku tego roku trwa wielkie czyszczenie Facebooka . Tylko w pierwszym kwartale 2018 zamknięto 583 mln fałszywych kont. Podjęto działania w przypadku 837 milionów spamu, moderowano treść ponad 2,5 miliona postów szerzących nienawiść. Usuwane są też wpisy oceniane jako propaganda terrorystyczna, wpisy o charakterze pornograficznym i świadczące o uprzedzeniach na tle rasowym czy etnicznym.W kwietniu pojawił się nowy regulamin, w którym wymieniane są między innymi słowa "zakazane". Niedozwolone jest dyskryminowanie ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, choroby czy pochodzenie. Najciekawsza jest lista słów, których w związku z mową nienawiści nie można używać: "zdeformowany", "niedorozwinięty", "brzydki", "kretyn", "głupi", "idiota", "puszczalski". W stosunku do innych osób nie można również używać następujących zwrotów: "nienawidzę", "nie lubię", "X jest najgorszy".Podjęte działania mają nie tylko wyczyścić Facebooka z treści niedozwolonych regulaminem, ale zapewne też poprawić ocenę użytkowników serwisu, który ostatni nie ma najlepszej prasy. Od tygodni światowe media zajmują się aferą Cambridge Analytica i wyciekiem danych ponad 80 milionów użytkowników. W tej sprawie przesłuchiwany był przez senacką komisjęktóry otwarcie przyznał się do popełnionych błędów i zapowiedział "uszczelnienie" systemu danych gromadzonych przez Facebooka.