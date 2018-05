Tomasz Komenda uniewinniony. Po 18 latach niesłusznie spędzonych w więzieniu...

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Wyrok jest prawomocny i ostateczny. Mężczyzna spędził za kratami 18 lat za gwałt i morderstwo, których nie popełnił. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

omasz Komenda został dziś uniewinniony. Sąd uznał, że mężczyzna nie popełnił przestępstwa gwałtu i morderstwa. Przypomnijmy, że w więzieniu spędził 18 lat, aż został warunkowo zwolniony w marcu.Sąd Najwyższy podjął w środę decyzję w głośnej sprawie. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat za gwałt i morderstwo. Po latach dopatrzono się wielu nieprawidłowości w pracy prokuratury.uniewinnił Komendę, co otwiera mu drogę do ubiegania się o. Decyzja jest prawomocna i ostateczna, co oznacza, że żadna ze stron nie może już składać apelacji.W 1996 roku brutalnie zgwałcono i pozostawiono na mrozie 15-letnią Małgosię. Śledczy ustalili, że dziewczyna umierała z wykrwawienia i wyziębienia przez kilka godzin. Nikt nie usłyszał jej wołań o pomoc. Ustalono także, że było przynajmniej kilku sprawców. Na miejscu zabezpieczono ślady, pobrano próbki DNA sprawców, ale nic nie zapowiadało przełomu w sprawie do czasu, gdy na policję zgłosiła się kobieta, która zobaczyła w telewizji portrety pamięciowe mężczyzn widzianych feralnego wieczora w towarzystwie Małgosi. Wśród pokazanych twarzy miała rozpoznać Tomasza Komendę , wnuka swojej sąsiadki. Tomaszowi Komendzie dwanaście osób dało, on sam twierdził, że jest niewinny. Śledczy nie dali wiarom ani jemu, ani świadkom, Komenda stał się głównym podejrzanym. W 2000 roku został aresztowany, trzy lata później Sąd Okręgowy skazał go na 15 lat więzienia. Rok później Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie o winie Komendy, a karę więzienia ustalił na 25 lat. W 2005 rokuuznał wniosek obrony o kasację za bezzasadny. Komenda cały czas przebywał w więzieniu.Do sprawy powrócono po wielu latach. Członkowie specjalnego zespołu policyjno-prokuratorskiego ponownie przeanalizowali wszystkie dowody i ustalenia w tej sprawie. W czerwcu 2017 roku zatrzymano. Mężczyzna usłyszał zarzut zgwałcenia i zamordowania Małgosi . Prokuratorzy zajmujący się dziś tą sprawą przyznają, że jego ślady są na prawie każdym elemencie ubrania zamordowanej dziewczyny. Na podstawie nowych ustaleń, a przede wszystkim wobec faktu postawienia zarzutów Ireneuszowi M.,doszli do wniosku, że Tomasz Komenda nie popełnił zarzucanych mu czynów.Orzeczenie Sądu Najwyższego otwiera Tomaszowi Komendzie drogę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wszystkie lata spędzone za kratami. Ocenia się, że może to być około 2 milionów złotych.