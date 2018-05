Rośnie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i Platformy. Kolejny sondaż potwierdza, że coś się zmienia w polskiej polityce

PO wciąż traci sporo do PiS, ale Grzegorz Schetyna ma powody do zadowolenia. Notowania jego partii powoli rosną, a ze sceny znika konkurencja w postaci Nowoczesnej. • Fot. Kamila Kubat / Agencja Gazeta

artia Jarosława Kaczyńskiego wraz z koalicjantami może liczyć na 40,8 proc. poparcia, a Platforma Obywatelska na 28,3 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu Estymatora dla magazynu "Do Rzeczy". Oznacza to, że zarówno PiS, jak i PO notują lepsze wyniki w stosunku do poprzedniego badania tej samej pracowni.poprawiło swój wynik o 2,6 pp. w stosunku do poprzedniego badania.także zyskała – 1 pp. Na trzecim miejscu uplasował się natomiast ruch Kukiz'15. Na to ugrupowanie chce głosować 9,8 proc. respondentów. Niewiele mniej badanych popiera Sojusz Lewicy Demokratycznej – 9,7 proc. Tuż nad progiem wyborczym znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem na poziomie 5,7 proc.Zaskakująco słaby jest wynik wykrwawiającej się, to zaledwie 2,3 proc. Partię Wolność popiera 1,8 proc. Polaków, a Partię Razem – 1,3 proc. Wyniki wszystkich tych formacji są niższe niż błąd statystyczny badania.To już kolejny sondaż, z którego wynika, że partia rządząca odrabia straty po aferze z nagrodami dla Beaty Szydło i ministrów. Według badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" PiS może liczyć na 37,6 proc. głosów , co jest skokiem o prawie 6 pp. w porównaniu do poprzedniego badania tego ośrodka. Platforma Obywatelska ma porównywalne poparcie do tego z sondażu dla Estymatora – 27,3 proc.źródło: " Do Rzeczy