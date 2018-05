Lars von Trier znów szokuje. Podczas premiery jego nowego filmu ponad 100 osób wyszło z seansu

Bohaterem filmu "The House That Jack Built" jest seryjny morderca imieniem Jack. • Fot. YouTube / One Media

L

Zwiastun filmu Larsa von Triera "The House That Jack Built" (2018).

ars von Trier od lat wzbudza kontrowersje. Jego kino wyłamuje się schematom. Niejednokrotnie już wywołało lawinę komentarzy ze względu na przemoc ("Antychryst") i seks ("Nimfomanka"). Kiedy jednak sięgniemy głębiej do filmografii słynnego reżysera, zauważamy, że artysta tworzył też filmy "lekkie i przyjemne", czego doskonałym przykładem jest pełen absurdalnego humoru "Szef wszystkich szefów". Wydaje się, że von Trier ma jeden cel: przekraczanie kolejnych granic w kinie. Wygląda na to, że za sprawą swojego najnowszego filmu "The House That Jack Built" ponownie mu się to udało. A wszechobecna wrzawa i krytyka, jakie spłynęły na niego z tego powodu, pokazują tylko, że słusznie nazwano go geniuszem kina.W filmie "" reżyser odważnie pokazuje tortury na kobietach i dzieciach. Pytanie, na ile kinematografia ma prawo prezentować takie rzeczy (które przecież dzieją się w realnym świecie), pozostawiamy jako otwarte. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego na festiwalu filmowym. Ponad 100 osób wyszło z seansu The House That Jack Built Larsa von Triera , który pokazuje ćwiartowanie ciał kobiet i dzieci" – to jedna z wielu krytycznych opinii.I choć nie oglądaliśmy jeszcze samego filmu, to sam zwiastun jest zdecydowanie ciekawy – zobaczcie zresztą sami. Fabuła opowiada o seryjnym mordercy imieniem Jack. Mężczyzna traktuje zabijanie w... wyjątkowy sposób, bowiem każde morderstwo jest dla niego dziełem sztuki. W momencie, kiedy policja coraz bardziej depcze mu po piętach, podejmuje desperackie kroki ku stworzeniu "ostatecznej kompozycji".W obsadzie zobaczymy m.in. Matta Dillona czy Umę Thurman, która zagrała rolę w "Nimfomance" . "The House That Jack Built" miał premierę 14 maja na festiwalu w. Nie wiadomo, czy doczekamy się jego polskiej premiery.