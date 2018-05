Ile odszkodowania domaga się Tomasz Komenda? Prof. Ćwiąkalski ujawnił kwotę, o którą będzie walczył dla swojego klienta

Tomasz Komenda (na zdjęciu z prof. Ćwiąkalskim) będzie domagał się odszkodowania za krzywdy, których doświaczył w wyniku niesłusznego oskarżenia o gwałt i zabójstwo. • fot. Agata Grzybowska/Agencja Gazeta

omasz Komenda został uniewinniony. Podczas poruszającej konferencji prasowej jego adwokat prof. Zbigniew Ćwiąkalski ujawnił kwotę, jakiej będą się domagać za krzywdy, których Komenda doznał w wyniku niesłusznego oskarżenia. Spędził w więzieniu 18 lat.– Będziemy żądać ponad 10 mln złotych– zadeklarował jego adwokat i były minister sprawiedliwości prof.. – Państwo musi ponieść konsekwencje tego, że na 18 lat wsadziło do więzienia niewinnego człowieka i zniszczyło mu młodość – dodał prof. Ćwiąkalski. Tomasz Komenda został 16 maja uniewinniony przez Sąd Najwyższy . Sąd orzekł, że Komenda nie popełnił gwałtu i morderstwa na. Komenda w więzieniu spędził 18 lat. Został warunkowo zwolniony w marcu.Na jakie odszkodowanie może realnie liczyć? Jak wyliczyliśmy, może chodzić nawet o 2 mln zł . Prawnicy, z którymi rozmawiał Tomasz Ławnicki z naTemat, twierdzą, że taka kwota jest prawdopodobna.Z orzeczeń, które wydają sądy w Polsce, wynika, że w przypadku osób niesłusznie aresztowanych lub skazanych odszkodowanie wynosi około 300 zł za dobę spędzoną w więzieniu. Jak łatwo policzyć, Komenda spędził w więzieniu 18 lat, a to ponad 6500 dni. Gdy pomnożymy to przed 300 zł, wyjdzie prawie równo 2 mln zł.