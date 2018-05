Bohaterka Powstania Warszawskiego porównuje PiS do okupantów. "Niemcy się w ten sposób przed nami odgradzali"

Wanda Traczyk-Stawska nie została wpuszczona do Sejmu, gdzie protestują niepełnosprawni i ich rodziny. • fot. Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

– Przypomniała mi się okupacja, kiedy nie można było przejść, bo stale były jakieś bramki. Niemcy się w ten sposób przed nami odgradzali – powiedziała w najnowszym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" bohaterka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. To jej reakcja na działania marszałka Maraka Kuchcińskiego, który nie wpuścił jej do Sejmu, gdzie protestują niepełnosprawni i ich rodziny.– To przykre, ale muszę to powiedzieć: na moment poczułam się bardzo źle, ale potem zrozumiałam, że tu jest tylko taka sprawa, że ktoś nie jest na tyle rozumny, żeby zrozumieć, że jestem stara i wchodząc nikomu nie zrobię żadnej krzywdy, a nawet mogę trochę pomóc – dodała.skomentowała też rządowy projekt daniny solidarnościowej . To forma pomocy dla niepełnosprawnych, na jaką mają "zrzucić się" najbogatsi w Polsce.Protestujący w Sejmie nie zgadzają się na nią. Zdaniem uczestniczki Powstania, propozycja jest niemoralna. – Nie można wspierać kogoś zabierając drugiemu, tak nie wolno. Co innego, gdyby bogate osoby same chciały się opodatkować, ale ustawą, prawem tego nie wolno robić – powiedziała.Żołnierkai emerytowana nauczycielka nie została wpuszczona na teren Sejmu w poniedziałek . – Ja rozumiem, że mnie nie wpuścili, bo nie miałam przepustki. Ale nie rozumiem tego, że kazali mi czekać stojącej w upale. Byłam tam z opaską, jako żołnierz, choćby z tego powodu zasłużyłam na szacunek. Ale byłam tam przede wszystkim jako stara kobieta. Nie mogli mnie wpuścić? Trudno, ale jeden mógł przynieść jakiś stołek. Przynieść szklankę wody – komentowała Traczyk-Stawska. Zapowiedziała, że nie zrezygnuje z dalszych prób dostania się do Sejmu.źródło: " Gazeta Wyborcza