Parlament Europejski uczyni prosty gest tolerancji wobec osób LGBTI. Stanowczo protestuje przeciwko temu tylko... PiS

Ryszard Legutko Europoseł PiS "Pod hasłem homofobia kryją się nie ataki na ludzi o skłonnościach do osób tej samej płci, bo takich ataków właściwie nie ma. Pod hasłem homofobii kryje się odmowa zmiany prawa, a właściwie zmiany definicji małżeństwa, która funkcjonowała w świecie od czasów niepamiętnych".

o raz pierwszy na maszcie przed Parlamentem Europejskim zawiśnie tęczowa flaga. Instytucja chce w tej sposób wyrazić solidarność z osobami LGBT. W czwartek 17 maja przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Przeciwko temu gestowi tolerancji ostro na forum UE protestuje jednak PiS. "Parlament Europejski nie jest po to, żeby dokonywać rewolucji moralnej" – oburza się europoseł Ryszard Legutko.nie ma żadnej podstawy prawnej i jest po prostu inicjatywą promującą jednej z organizacji lobbystycznych" – grzmi Ryszard Legutko w piśmie wystosowanym do do przewodniczącego PE Antonio Tajaniego . Europoseł PiS to współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz szef delegacji PiS do europarlamentu. Legutko zapytał też, czy europarlament w ten sam sposób celebrowałby inne nieoficjalne międzynarodowe dni – takie, jak dni muzeów, piwa czy studentów."Wewnątrz i na zewnątrz UE osobysą zbyt często celami przemocy i przestępstw z nienawiści. Wciąż często są obiektem dyskryminacji i maltretowania w związku ze swoją orientacją seksualną, identyfikacją płciową czy płciowymi cechami charakterystycznymi" – oznajmiła tymczasem szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.źródło: gazetaprawna.pl