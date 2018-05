Posłanka opozycji złożyła Andrzejowi Dudzie życzenia urodzinowe. Takie, że prezydent raczej zapamięta je na długo

Joanna Schmidt złożyła Andrzejowi Dudzie życzenia urodzinowe na Twitterze. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Teraz bardziej zrozumiale: Szanowny Panie Prezydencie #PAD, 100 lat w zdrowiu, ale już tylko dwóch jako głowy państwa. Z pozdrowieniami — Joanna Schmidt (@Schmidt_PL) 16 maja 2018

#stolat #andrzejduda #prezydent #polska #happybirthday #urodziny #siostrygodlewskie#marylinmonroe Nieważne, co o mnie myślą, ważne, żeby mnie kochali – trzymamy się słów Marylin Monroe i życzymy prezydentowi Dudzie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! ? Andrzej Duda Opublikowany przez Siostry Godlewskie 15 maja 2018

ndrzej Duda obchodzi 46. urodziny. Z tej okazji dostał masę życzeń, także od internautów. Nie ze wszystkich zapewne będzie zadowolony. O – nazwijmy to wprost – złośliwość pokusiła się świeżo upieczona uciekinierka posłanka Joanna Schmidt.Przyjaciółkanapisała na Twitterze krótkie życzenia urodzinowe dla. "Szanowny Panie Prezydencie, 100 lat w zdrowiu, ale już tylko dwóch jako głowy państwa. Z pozdrowieniami" – tweet o takiej treści opublikowała Joanna Schmidt.Inne życzenia urodzinowe dla prezydenta także były szeroko komentowane w internecie.wystylizowane dlawyśpiewały Andrzejowi Dudzie w Łazienkach " Happy birthday to you, mister president ". Jak wyszło? Oceńcie sami. Jedno jest pewne, na celebrytki spadły – jak zwykle po ich internetowych występach – lawina krytyki.