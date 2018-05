TVP pytało ludzi o "uprawianie prostytucji w domu polityka PO". Sonda została zmiażdżona przez internautów

TVP słynie z propagandy - ta sonda to kolejny kamyczek do ogródka • Screen z Twitter.com/tvp_info

SONDA w #Minęła20

Czy uprawianie prostytucji w domu sekretarza generalnego PO jest sytuacją normalną?#wieszwiecej pic.twitter.com/M1Jm1bmKu8 — TVP Info (@tvp_info) May 15, 2018

hcieli być dowcipni, ale wyszła jak zwykle nachalna propaganda. Dziennikarz TVP zadawał przechodniom pytanie nawiązującej do rzekomej afery ze Szczecina. Chodzi oczywiście o mieszkanie należące do posła PO Stanisława Gawłowskiego, które miała wynajmować i wykorzystywać do swojej działalności "kobieta lekkich obyczajów". TVP nie interesowało, że polityk zapewnia, iż nic o tym nie wiedział."Czy uprawianie prostytucji w domu sekretarza generalnego PO jest sytuacją normalną?" – tak brzmiało pytanie Krzysztofa Jabłońskiego. Sonda miała być komentarzem do sprawy, w którego mieszkaniu rzekomo była prowadzona kontrowersyjna działalność . Okazało się, że mieszkanie wynajmowała kobieta świadcząca seks-usługi , ale polityk PO i jego żona o tym nie wiedzieli.Sonda została obejrzana w sieci ponad 19 tys. razy. I chyba nie wywołała zamierzonego skutku. Internauci na profilu TVP celnie parafrazują pytanie z sondy i dopytują "czy uprawianie propagandy w mediach za pieniądze wszystkich Polaków jest normalne".