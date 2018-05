Radosław Poszwiński poszukuje zdjęć z Sarajewa Janiny Ochojskiej. A wystarczyło sprawdzić na przykład w Agencji Gazeta. • Facebook/Radosław Poszwiński

Wspominam trudną podróż z wsparciem dla oblężonego Sarajewa(1000 dni oblężenia). W składzie skromnej delegacji właśnie @JaninaOchojska i #MarekEdelman. Nie było łatwo tam się dostać. Ale chyba łatwiej niż dziś do Sejmu ! Trzymam kciuki. — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) 15 maja 2018

Poszukuje zdjęć Ochojskiej z Sarajewa, ktoś, coś? — Radosław (@bogdan607) 16. Mai 2018

Janina Ochojska przed zniszczoną szkołą w Sarajewie. • fot. Jerzy Gumowski/Agencja Gazeta

Janina Ochojska w zniszczonej szkole w Sarajewie. • fot. Jerzy Gumowski/Agencja Gazeta

Janina Ochojska z Tadeuszem Mazowieckim w Sarajewie. • fot. Jerzy Gumowski/Agencja Gazeta

ył chyba najaktywniejszym internetowym trollem w Polsce. Opublikował ponad 200 tys. tweetów. Zasłynął tym, że upowszechnił zdjęcie Ryszarda Petru z Joanną Schmidt podczas słynnej podróży na Maderę. Radosław Poszwiński w lutym 2018 roku rozpoczął pracę w TVP Info. I teraz w jakimś celu szuka... zdjęć z Sarajewa Janiny Ochojskiej. Brzmi tak, jakby chciał w ten sposób zaszkodzić szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej. To będzie jednak trudne...dwukrotnie nie została wpuszczona do Sejmu . Chciała wesprzeć protest niepełnosprawnych. Jej wypowiedź skomentował Bogdan Zdrojewski na Twitterze. Były minister kultury zauważył, że "chyba łatwiej" niż do Sejmu było dostać się do oblężonego Sarajewa. Oblężenie miasta trwało 1000 dni.I dlatego, który zajmuje się w TVP Info obsługą mediów społecznościowych, poszukuje zdjęć z Sarajewa. Zapewne chce znaleźć jakieś niewygodne dla Janiny Ochojskiej fakty. Niewiarygodne, że jako pracownik publicznego nadawcy czyni to otwarcie na Twitterze.Spieszymy z pomocą, oto trzy pierwsze z brzegu fotografie ze zniszczonej wojną Bośni, jakie znaleźliśmy w zasobach Agencji Gazeta. Zdjęcie z Tadeuszem Mazowieckim pochodzi z 1994 roku, dwa pozostałe – z 1997 roku ze zniszczonej szkoły w stolicy Bośni.Zanimrozpoczął pracę w telewizji publicznej, usunął 200 tys. tweetów . W internecie nic nie ginie, więc jego dorobek przypominali użytkownicy mediów społecznościowych.. Wiele z nich nie nadaje się do zacytowania ze względu na wulgaryzmy. W jednym z tweetów obarczał Żydów winą za Holokaust, w innym atakowął Samuela Pereirę. Generalnie jednak mocno popierał obecną władzę.