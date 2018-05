"Super Express": "Jarosław Kret próbuje zrozumieć, co zrobił źle". Po pomoc wybrał się nawet do specjalisty

"Super Express": "Jarosław Kret się nie poddaje. Tak bardzo chce wrócić do Beaty Tadli, że robi wszystko, aby się zmienić i odzyskać utraconą ukochaną. Postanowił zwrócić się o pomoc do psychologa, który pomoże mu zrozumieć, co zrobił źle i jak się zmieni • Fot. Adam Stępień/Agencja Gazeta

"Super Express" twierdzi, że Jarosław Kret chce wrócić do Beaty Tadli. Ta ma go jednak ignorować: nie odpowiadać na jego SMS-y, dlatego też pogodynek poszedł o krok dalej i skorzystał z pomocy psychologa.– On liczy na to, że chodząc na terapię, udowodni Beacie, że robi wszystko, by się zmienić. Ale ona jest niewzruszona. Wygrana w programie () podbudowała ją, otworzyła na świat. Już nie płacze za Kretem. Nawet o nim nie myśli. Ma jednak nadzieję, że on ułoży sobie swoje sprawy i rozwiąże prywatne problemy. Może dzięki temu będzie lepszy. Ale już dla innej kobiety – to komentarz znajomego pary dla "SE" Przypomnijmy, że w marcu media poinformowały o rozstaniu . Zaczęło się właściwie od rozmowy dziennikarzy "Faktu" z Kretem podczastreningu do "Tańca z gwiazdami". Prezenter pogody został zapytany, jak sobie radzi, oglądając swoją partnerkę w ramionach tancerza. Od jego obojętnej odpowiedzi wszystko się zaczęło. Potem informacje potwierdziła sama Tadla. I jak nietrudno było przewidzieć, na pogodynka wylała się ogromna fala hejtu i oskarżeń o skrzywdzenie dziennikarki. Tymi dziennikarz i pogodynka później przerzucali się, również na łamach mediów.