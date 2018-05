"Co to jest do diabła za dyplomacja? Nawet Bronek takich rzeczy nie robił". Ziemkiewicz ostro o spotkaniu Dudy z Fulopem

Rafał Ziemkiewicz w mocnych słowach skomentował na antenie TVP spotkanie Andrzeja Dudy ze Stevenem Fulopem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

Nowy Jork | Wizyta w Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.



SWAP to najstarsza na świecie niezależna, samopomocowa organizacja zrzeszającą b. polskich żołnierzy.https://t.co/QHBq2y9Bsv pic.twitter.com/1QNrMBtV9Z — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 16 maja 2018

Z całym szacunkiem, ale Prezydent RP nie powinien się spotykać z burmistrzem Fulopem. — Stanisław Tyszka (@styszka) 16 maja 2018

ielu internautów i polityków skrytykowało prezydenta Andrzeja Dudę za spotkanie z burmistrzem Jersey City, który obraził marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W mocnych słowach skomentował to także publicysta Rafał Ziemkiewicz."Pojechać do Jersey City po to, żeby spotkać się z gnojkiem, który naubliżał wszystkim Polakom, naubliżał marszałkowi Senatu, trzeciej osobie w Polsce. Zrobił znowu wiele dla kultywowania stereotypu o ciemnych antysemickich, wrednych Polakach. I nie zdobył się nawet na najbardziej zdawkowe przeprosiny. I z tym gnojkiem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej się spotyka, jakby w nagrodę za to... Nie wiem, co to jest do diabła za dyplomacja. Nawet Bronek takich rzeczy nie robił. Głupotę o bigosie opowiadał, ale przynajmniej w lepszym towarzystwie" – powiedziałna anteniew programie "W tyle wizji".To reakcja na czwartkowe spotkanie Andrzeja Dudy z Fulopem . Obaj złożyli kwiaty przed Pomnikiem Katyńskim. Fulop na Twitterze poinformował, że przekaże prezydentowi Dudzie oryginalny odlew Pomnika Katyńskiego, wykonany w 1988 roku przez Andrzeja Pityńskiego.Pomnik Katyński w ostatnich tygodniach stał się przedmiotem sporu. A to dlatego, że monument miał zostać przeniesiony znad rzeki Hudson w mniej eksponowane miejsce. To nie spodobało się Polonii. Głos w sprawie zabierali m.in. konsul, ambasador i inni polscy politycy. Marszałek Senatutę sytuację określił jako "skandaliczną i przykrą". Na te słowa szybko zareagował Fulop , obrażając Karczewskiego. "Ten facet to jakiś żart", "antysemita" ,"biały nacjonalista" – tak nazwał go burmistrz Jersey City.Ostatecznie udało się porozumieć. Monument zostanie przesunięty o 60 metrów i pozostanie na nabrzeżu Hudson River. Skruchę wyraził także Fulop. W oświadczeniu podkreślił, że "bardzo żałuje" komentarzy na temat marszałka Karczewskiego.