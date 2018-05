Kaczyńskiego odwiedziła kobieta, o której prawie nikt nie słyszał. To w jej mieszkaniu jest nowy salon PiS

Anna Bielecka odwiedziła prezesa Kaczyńskiego w szpitalu na Szaserów. • fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

arosław Kaczyński przyjmuje w szpitalu tylko najbardziej zaufanych współpracowników. Mogą odwiedzać go znacznie częściej niż wpływowi politycy. "Fakt" informuje o kolejnym gościu prezesa PiS. To pierwsza żona nieco zapomnianego polityka i architekta, Czesława Bieleckiego.odwiedziłanieprzypadkowo. Przynajmniej raz w tygodniu bywa u niej na obiedzie czy obfitej kolacji. "Te uczty prezes lubi najbardziej” – mówi "Faktowi" polityk bliski liderowi PiS. Mało tego, jej mieszkanie stało się dla Prawa i Sprawiedliwości tzw. salonem Bieleckiej. To tam podejmowane są kluczowe decyzje personalne w rządzie. Specjalnymi względami cieszy się u prezesa PiS Jacek Rudziński . Ma codziennie odwiedzać Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu na Szaserów. Jest jednocześnie kierowcą, asystentem, ochroniarzem i zaufaną osobą. Często odbiera telefon Kaczyńskiego. Jego znajomość z prezesem PiS trwa już kilkanaście lat. Na partyjnym etacie ma zarabiać 4,6 tys. zł.Na Szaserów często bywa też pani Basia, czyli Barbara Skrzypek, która kieruje biurem prezesa . Dla innych prawicowych polityków lider PiS znajduje czas znacznie rzadziej. Dwa razy był u niego Mateusz Morawiecki, a raz Zbigniew Ziobro.źródło: " Fakt