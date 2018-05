"Fakt": Joanna Krupa rzuciła narzeczonego. Nie wytrzymała ultimatum, które jej postawił

"Fakt" podaje, że Joanna Krupa rozstała się z Douglasem Nunesem. • Fot. Instagram.com/joannakrupa

Bartosz Świderski

M

odelka Joanna Krupa zagrała na nosie swojemu narzeczonemu, producentowi filmowemu Douglasowi Nunesowi. Mężczyzna postawił jej ultimatum: albo ja, albo rozbierane sesje. Gwiazda nie uległa jednak presji i powiedziała "żegnaj" ukochanemu – wynika z informacji ujawnionych przez "Fakt".Okazuje się, żema bardzo konserwatywną rodzinę, która wolałaby, żeby jego ukochana była prawdziwą damą. – On chciał więc wymóc, by Joasia chodziła zapięta po szyję i zrezygnowała z rozbierania się do zdjęć . Ale ona oświadczyła, że nie zamierza się zmieniać. Słysząc ultimatum, wściekła się, zerwała zaręczyny i powiedziała, że muszą się rozstać – powiedział "Faktowi" znajomy Joanny Krupy.Sprawa jest o tyle zaskakująca, że jeszcze niedawno gwiazda z radością informowała o ślubie.złożyła w "Gali" ważną deklarację. "Chcę, by Douglas był ojcem moich dzieci. Jestem gotowa na to, by w końcu zostać matką" – powiedziała magazynowi 39-letnia celebrytka.Przypomnijmy, że przez ponad 10 lat Joanna Krupa była w związku z biznesemenem Romainem Zago. Sam związek małżeński trwał cztery lata, a do rozwodu doszło w 2017 r. Para była w separacji już od grudnia 2016 r.źródło: "Fakt"