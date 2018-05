Magda Gessler otwiera nad morzem restaurację, jakiej jeszcze nie było. "Ludzi stąd stać na dobre jedzenie"

Huczne otwarcie Porto Santo w Gdyni. • fot. Facebook/Magda Gessler

Teraz!!!!!!!!!! Gdynia!!!DziękujęSanto Porto, dzis otwarcie oficjalne ale jutro dla Was..ulica Zolnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 Opublikowany przez Magda Gessler 16 maja 2018

agda Gessler chce, by Polacy nad Bałtykiem wreszcie mogli zjeść świeże ryby. Otworzyła swoją nową restaurację w Gdyni. Serwuje tam ryby z całego świata, owoce morza i wina. To ma być lokal inny niż wszystkie nad polskim morzem. Dlatego, że wciąż jest niewiele godnych polecenia restauracji serwujących ryby.Zmorą turystów nad Bałtykiem są mrożone ryby smażone na starym oleju . Choć do morza rzut beretem, to nie wszystkie nadmorskie knajpy mają naprawdę świeże produkty. Niewiele jest takich, które mają menu skrojone pod fanów ryb i owoców morza.klient sam zdecyduje, co będzie miał na talerzu. Wma być lodowa lada z produktami, które będzie mógł wybrać.czy krewetki zostaną przy nim zważone – odpada więc ryzyko oszustwa. Następnie jedzenie zostanie na jego oczach przygotowane.Restauratorka mówi, że Porto Santo jest inspirowana rybnymi knajpkami rodem z Hiszpanii i Portugalii. Dlaczego otwiera restaurację w Gdyni? "Jest to też miasto o wysokiej kulturze, także majątkowej. Ludzi stąd stać na dobre życie i na dobre jedzenie" – powiedziała restauratorka "Dziennikowi Bałtyckiemu".Produkty mają pochodzić zarówno z lokalnego rynku, jak i portów w San Sebastian czy Kadyksie. Coś dla siebie znajdą nie tylko miłośnicy ryb i owoców morza. Serwowana ma być także dziczyzna.źródło: " Dziennik Bałtycki