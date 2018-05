"Pani Beato! Gdzie teraz pani jest?". Kempa na celowniku internautów. Przypomnieli, jak kiedyś ganiła Donalda Tuska

Beata Kempa do Donalda Tuska w 2014 roku: "Miej serce i patrzaj w serce". • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Pani Beato! @BeataKempa_KPRM Gdzie teraz Pani jest i dlaczego Pani nie interweniuje?!? pic.twitter.com/ZXTZQLo3FT — KOD (@Kom_Obr_Dem) May 16, 2018

Minister @BeataKempa_KPRM: W sytuacjach kryzysów, najpierw musimy dac ludziom "rybę", ale później musimy im dać wędkę, aby mogli decydowac o sobie — Polska_Pomoc_Humanitarna (@DPH_KPRM) May 16, 2018

Rośnie pomoc polskiego rządu dla uchodźców. Minister @BeataKempa_KPRM : Przeznaczyliśmy na pomoc humanitarną 770 mln zł @DPH_KPRM https://t.co/eEKRWhXAW7 — wPolityce.pl (@wPolityce_pl) May 16, 2018

Internecie nic nie ginie i dzięki temu słowa Beaty Kempy wypowiedziane w 2014 roku pod adresem polityków PO znów zaczęły żyć swoim życiem. Dziś wydają się jednak nieprawdopodobne. "Hipokryzja nie zna granic" – piszą internauci. Czym tak bardzo oburzyła ich była szefowa KPRM?"Pani Beato! @BeataKempa_KPRM Gdzie teraz Pani jest i dlaczego Pani nie interweniuje?!?" – takie pytania padają w sieci. Internauci są bezlitośni – wynaleźli tweet Beaty Kempy, które pisała cztery lata temu, gdy w Sejmie – podobnie jak dziś, ale znacznie krócej – protestowali rodzice niepełnosprawnych dzieci.Przypominaliśmy już nie raz, jak zachowywali się wtedy politycy PiS. Arkadiusz Mularczyk roznosił kanapki, Jarosław Kaczyński całował po rękach – tak opowiadała nam posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Teraz internet przypomniał sobie o słowach"Słowo do Donalda Tuska: ..."miej serce i patrzaj w serce". Nie walcz z chorymi dziećmi. W ogóle nie walcz z dziećmi" – pisała Beata Kempa. Albo do ówczesnego senatora PO Jana Libickiego: "Litości! Proszę przez kilka dni żyć za tę samą kwotę, co dzieci matek protestujących w Sejmie". Te screeny krążą w sieci.Jak jest dziś, wszyscy widzą. "Nazwiska się pomieszały pani Beacie, bo powinno być słowo do @MorawieckiM i @E_Rafalska" – komentuje jeden z internautów. Inny zwrócił się do marszałka Sejmu: "Może posłucha pan Beaty Kempy?". Była to reakcja na apel Marka Kuchcińskiego: "Proszę o niewykorzystywanie instrumentalne do eskalacji napięcia i gry politycznej osób starszych i niepełnosprawnych".Słowa te przypominane są w dniu, gdy minister odpowiedzialna za kwestie pomocy humanitarnej chwaliła się tym, jak rośnie pomoc polskiego rządu dla uchodźców. – Przeznaczyliśmy na pomoc humanitarną 770 mln zł – poinformowała.Minister nie ujawniła tylko, ile kosztowała jej podróż do Jordanii. Pytał o to. W odpowiedzi na jego zapytanie – jak podaje gazeta.pl – "Beata Kempa umieściła długą listę projektów pomocowych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, które osobiście akceptowała lub nadzorowała".