Ależ wpadka Czarneckiego. Dostał pytanie od słuchacza i pokazał jak przygotowany jest do nowej funkcji

Ryszard Czarnecki dostał niespodziewane pytanie o Ligę Światową siatkówki. Jest nowym wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

yszard Czarnecki był gościem Radia Zet. Wypowiadał się na temat konfliktu z Komisją Europejską, ale znacznie ciekawsze było niespodziewane pytanie od słuchacza na temat siatkówki. Czarnecki wykazał się brakiem podstawowej wiedzy, a jest nowym wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.Pierwsza część rozmowydotyczyła polityki. W drugiej – transmitowanej w internecie – polityk odpowiadał na pytania zadawane przez słuchaczy. "Czy Polska kiedykolwiek wygrała Ligę Światową?" – zapytał pytanie radiosłuchacz. Polityk odpowiedzi nie znał, ale coś powiedzieć musiał, więc próbował wybrnąć. "Byliśmy na pewno bardzo wysoko, nawet w finale. (…) No, ale liczę, że wkrótce wygramy Ligę Narodów" – kluczył. Zachęcał do kibicowania siatkarzom, ale odpowiedzi nie podał.Z pewnością kibice siatkówki znają ją bardzo dobrze. Polska wygraław 2012 r. w Sofii. W finałowym meczu biało-czerwoni pokonali Stany Zjednoczone 3:0. Był to ostatni element pięknej kolekcji międzynarodowych trofeów. Wcześniej wygrali mistrzostwa świata w 1974 r., igrzyska olimpijskie w 1976 r., a także mistrzostwa Europy w 2009 r.Czarnecki został niedawno odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego . To pierwszy taki przypadek w historii. Powodem odwołania były słowa o szmalcownikach, jakie powiedział o Róży Thun . Wystąpiła ona we francusko niemieckim-filmie i opowiedziała o sytuacji w Polsce pod rządami PiS. Trzydziestominutowy reportaż wyprodukowała niemiecka publiczna stacja telewizyjna ZDF.źródło: Radio Zet