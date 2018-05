IAB HowTo: Alice in Programmaticland • Fot. IAB Polska

zym jest planowanie komunikacji marek w dobie programmatic? Header Bidding – modny slogan czy wartościowa technologia? W jaki sposób ograniczać ryzyko związane z brand safety w kampanii? Jak wykorzystać machine learning w monetyzacji programmatic? Na te i inne pytania dotyczące rozwoju tego sposobu zakupu mediów i optymalizacji efektywności kampanii odpowiedzą eksperci branży podczas konferencji „IAB HowTo: Alice in Programmaticland”. Wydarzenie, przygotowane przez Grupę Roboczą Programmatic IAB Polska, odbędzie się 18 czerwca b.r. w Warszawie.Konferencja „IAB HowTo: Alice in Programmaticland” jest przeznaczona wszystkim dla managerów i specjalistów prowadzących projekty digital marketingu i e-commerce. Podczas spotkania dowiedzą się, dlaczego światowe wydatki na reklamę internetową zrównują się z budżetami przeznaczanymi na reklamę telewizyjną oraz jaką w tym rolę odgrywa atrakcyjność formatów wideo. Przekonają się też, że Programmatic to świat idealnie zorganizowany, zapewniający narzędzia, które w łatwy sposób pomagają osiągnąć założone cele. Poznają gotowe strategie działania – od najprostszych do bardziej skomplikowanych. Dowiedzą się, jak wykorzystywać dane z różnych źródeł oraz jaka jest rola jakości danych dla efektywności kampanii.W programie wydarzenia znajdą się zagadnienia prezentujące, jak Programmatic może skutecznie wspierać sprzedaż tradycyjną i jak udowodnić, że ściągnął on klientów do sklepu offline. Prelegenci udowodnią też, że kreacja dynamiczna może być nie tylko efektywna, ale też estetyczna. Pokażą najlepsze case’y i przykłady łączenia offline i online w jeden zwarty ekosystem. Zdradzą, jak wykorzystanie danych czerpanych w czasie rzeczywistym pozwala na dotarcie z właściwym komunikatem we właściwym czasie do właściwych osób.Eksperci zwrócą też uwagę na to, że wraz z rosnącą popularnością programatycznego modelu zakupu reklam, klienci stają przed problemami związanymi z bezpieczeństwem marki i koniecznością ochrony przed fraudami. Zastanowią się też, jak zapobiegać zagrożeniom oraz jak sprawić, by i kontrahenci stosowali dobre praktyki. Opowiedzą o wpływie zastosowania filtrów brand safety na efekty kampanii. Zwrócą też uwagę na konieczność zapewnienia jakości powierzchni reklamowej i standardów jej widoczności.Ważnym tematem konferencji będzie prowadzenie działań digital w oparciu o dane w kontekście RODO.- Z estymacji Grupy Programmatic IAB Polska wynika, że wydatki na programatyczny model sprzedaży reklam w 2017 roku w Polsce stanowiły już ponad 25% budżetów reklamy display i wideo. Widzimy, że rozwój technologii pozwala na coraz lepsze wykorzystanie Programmatica w prowadzeniu efektywnych kampanii online. Dużo skuteczniej potrafimy też dbać o brand safety czy viewability, co ma duży wpływ na zaufanie reklamodawców do tego modelu - mówi Elżbieta Kondzioła, dyrektor sprzedaży online Sprzedajemy.pl, szef Grupy Programmatic IAB Polska.Wśród prelegentów IAB HowTo, którzy podzielą się doświadczeniem i wiedzą, znajdą się eksperci branży, przedstawiciele największych polskich firm: MediaCom, Cube Group, Bluerank, Adform, Revescore, WP, Wavemaker, Sprzedajemy.pl, MediaCom, IPG, SalesTube, Revescore, CloudTechnologies, Havas Media Group, DBi, Yieldbird, Sociomatic, Netsprint Group, Screen Network, Appnexus i Netsprint Group.Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu wydarzeń inicjowanych przez członków grup roboczych działających przy IAB Polska. Ich celem jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, prezentacja najnowszych i najlepszych praktyk przez ekspertów, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami z zakresu reklamy internetowej.Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: gazeta.pl, Magazyn Online Marketing, Marketer+, NaTemat.Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Opłata dla firm członkowskich IAB wynosi 450 zł netto, a dla firm niezrzeszonych 550 zł netto. Posiadacze certyfikatów DIMAQ otrzymują dodatkowo rabat – 100 zł netto. Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w IAB HowTo, posiadacze certyfikatu otrzymują 20 punktów certyfikacyjnych.Więcej informacji https://programmatic.howto.iab.org.pl/Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest organizacją zrzeszającą ponad 200 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. Jego głównym celem jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i promocji. Propaguje skuteczne rozwiązania e-marketingowe, tworzy, prezentuje i wdraża standardy jakościowe. Przygotowuje raporty i badania rynku online, m.in. Raport Strategiczny czy AdEx, którego wyniki są bazą analiz wydatków reklamowych. Jest organizatorem konferencji (Forum IAB, MIXX), warsztatów i szkoleń (Internet Week, IABHowTo, FutuLab). Jednym z flagowych projektów IAB Polska jest DIMAQ – program certyfikujący wiedzę z dziedziny e-marketingu.IAB Polska działa od 2000 roku, jest częścią struktur światowych organizacji IAB oraz członkiem IAB Europe, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Krajowej Izby Gospodarczej. www.iab.org.pl