Kuchciński dał niepełnosprawnym zakaz wychodzenia na spacer! Hartwich: "Zamurować nas trzeba!"

Marszałek Kuchciński miał dać niepełnosprawnym zakaz wychodzenia na spacer. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Niepełnosprawni chłopcy, którzy wczoraj podeszli do szlabanu i rozmawiali z Janiną Ochojską, dostali od marszałka Kuchcińskiego zakaz wychodzenia na spacery. pic.twitter.com/TeFaH2275q — Kamil Dziubka (@KamilDziubka) 17 maja 2018

– Adrian i Kuba dostali od marszałka Sejmu zakaz wyjścia na spacer – powiedziała Iwona Hartwich na konferencji prasowej w Sejmie, gdzie od tygodni trwa protest niepełnosprawnych. To miała być kara za to, że podeszli wcześniej do szlabanu i rozmawiali z Janiną Ochojską. Hartwich kończyła wystąpienie ze łzami w oczach.– Jesteśmy zastraszani, usłyszeliśmy, że zostaniemy zasłonięci kotarami – dodała.mieli dostać zakaz wychodzenia za to, że podeszli do szlabanu i rozmawiali z– mówiła. Niepełnosprawny Adrian dodał, że "marszałek Sejmu sam się ogroził i nas za to karze".kończyła konferencję ze łzami w oczach. – Zamurować nas trzeba! Dziękujemy bardzo – tymi słowami zakończyła wystąpienie.Przypomnijmy, do protestujących w środę próbowała dostać się Janina Ochojska . To już była jej druga nieudana próba wejścia do Sejmu. Do parlamentu nie została także wpuszczona Wanda Traczyk-Starska, bohaterka Powstania Warszawskiego