Magdalena Ogórek zażartowała z Morawieckiego. Pokazała zdjęcie obrazu, a internauci: "Faktycznie, premier jak malowany"

Magdalena Ogórek zażartowała z premiera Mateusza Morawieckiego. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

Ustaliliśmy wczoraj z @R_A_Ziemkiewicz przed #wtylewizji, że Tamara Łempicka namalowała portret @MorawieckiM już w 1931r. br>A już poważnie: mężczyzna na obrazie to Pierre de Montaut, a wczoraj była rocznica urodzin wybitnej artystki. pic.twitter.com/gj5YqsYOX7 — Magda Ogórek (@ogorekmagda) 17 maja 2018

Faktycznie. Ten portret śmiało może uchodzić za portret MMM. — Aleksandra Wójcicka (@alexja25) May 17, 2018

Nasz premier jak malowany! — aneczka (@aneczka64) May 17, 2018

agdalena Ogórek pozwoliła sobie na niewinny prztyczek pod adresem Mateusza Morawieckiego. Niegdysiejsza kandydatka SLD na prezydenta Polski, a następnie gwiazda mediów narodowych pod rządami PiS nawiązała do 120. rocznicy urodzin malarki Tamary Łempickiej. Wszystko po to, by zażartować sobie z premiera."Ustaliliśmy wczoraj z Rafałem Ziemkiewiczem przed wystąpieniem w telewizji, że Tamara Łempicka namalowała portret Matusza Morawieckiego już w 1931 r. A już poważnie: mężczyzna na obrazie to Pierre de Montaut, a wczoraj była rocznica urodzin wybitnej artystki" – napisała naMagdalena Ogórek i opatrzyła wpis zdjęciem obrazu Tamary Łempickiej, na którym widzimy Pierre'a de Montaut.nie zawsze jest jednak taka zabawna. Jeszcze w ubiegłym miesiącu zaatakowała Lecha Wałęse, twierdząc, że w pasku TVP Info "Lech Wałęsa (TW Bolek) murem za sekretarzem generalnym Platformy Stanisławem Gawłowskim" nie ma nic złego. Nie spodziewała się jednak, że jej zachowanie doczeka się ciętej odpowiedzi Reakcje internautów? "Premier Morawiecki jak żywy", "Faktycznie, podobny. Premier mógłby na ścianie powiesić jako portret dziadka" – piszą.Przypomnijmy, żezostała ostatnio bohaterką Google Doodle . Wszystko z okazji 120. rocznicy jej urodzin. Malarka zasłynęła odważnymi, stylizowanymi portretami i aktami gwiazd z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Po raz pierwszy jej prace wystawiono w 1922 r.