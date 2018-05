Katarzyna Lubnauer #TYLKONATEMAT: Wciąż czuję się szefową odrębnej partii, a nie jedynie liberalnej frakcji PO

W

Jak silna jest pozycja Nowoczesnej w koalicji z PO? • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

PO dobrze wiedzą , że też w ich interesie jest traktowanie nas po partnersku. Nasze 5 proc. notowane osobno przekłada się na nawet 10 proc. w koalicji. Wszyscy wiedzą o tym, że wśród Polaków jest oczekiwanie zjednoczenia opozycji. Wyborcy chcą, by politycy rozmawiali o stworzeniu realnej alternatywy dla PiS. I tą alternatywą jest tylko Koalicja Obywatelska, bo klęską skończyła się próba stworzenia równoległego sojuszu PSL i SLD – mówi #TYLKONATEMAT Katarzyna Lubnauer. I zapewnia, że nie zamierza uczynić z Nowoczesnej liberalnej frakcji PO.Zdecydowanie przewodniczącą odrębnej partii, która z pełną świadomością wchodzi właśnie w koalicję o partnerskim charakterze. A zawiązanie tej koalicji jest niezbędne, ponieważ zdajemy sobie sprawę z obecnej sytuacji politycznej w kraju oraz z tego, że Polacy chcą tej współpracy i dają premię za jedność. Wiemy również, że przed nami kolejne bardzo ważne wybory. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z PO.Na te wybory zdecydowanie idziemy razem. Uważamy, że naszym zadaniem będzie kontrola tego, co będzie działo się po wyborach. Na przykład tego, by następowała mądra zmiana i przestrzegano przy tym ważnych dla nas wartości liberalnych, związanych chociażby z rozdziałem Kościoła i państwa. Warto przypominać o tym, iż samorząd zmienia dziś swoją funkcję. Bo przecież kiedyś nie musiał zajmować się takimi sprawami, jak finansowanie in vitro, edukacją seksualną, czy zapewnienie dostępności do kultury bez cenzury. Na pewno będziemy w Nowoczesnej mocno dbali m.in. o takie sprawy. Naszym celem jest również bycie nośnikiem nowych pomysłów i nowych ludzi w polityce.Trzeba też pamiętać, że jesteśmy na początku "czteropaku wyborczego". Po wyborach samorządowych będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, później przyjdzie czas na wybory parlamentarne, a na końcu będzie walka o prezydenturę. I na to wszystko mamy właściwie tylko "jeden strzał". Jeśli nie pokonamy nim rządzącego obecnie PiS, to po 2019 roku o zmianę będzie już dużo trudniej. Tego przecież uczy przykład węgierski. Jeśli nie pokonamy PiS teraz, ta władza będzie się utrwalać na stałe. Viktor Orbán ograniczył na przykład swobodę wolnych mediów , chociażby naciskami finansowymi i groźbami. A jak wyglądają już w Polsce media publiczne wszyscy widzimy... Dlatego to czas odpowiedzialnego jednoczenia, a nie rozbijactwa.Ja tego tak nie postrzegam. Sądzę, że ten sondażowy problem bierze się po prostu stąd, iż odeszła trójka posłów, a nie ze względu na to jedno nazwisko. Zrobili to też z hukiem i dość teatralnie. Takie spadki poparcia to coś normalnego, gdy jakiemuś ugrupowaniu przytrafiają się wewnętrzne konflikty. Jeśli chodzi o sondaże, istotny jest też dodatkowy fakt. Gdy wchodzi się w koalicję, popierający ją wyborcy niejako automatycznie wskazują sondażach tego partnera, który jest większy. To zjawisko dość powszechne.W Pollsterze w tym samym terminie jest 6 proc. Wie pan, w Estymatorze zawsze mieliśmy dość niskie notowania... Nie jest to jakieś zdziwienie.Wszyscy pieją dziś z zachwytu nad Sojuszem Lewicy Demokratycznej , a oni jeszcze chwilę temu w sondażach miewali ok. 3 proc. Tak było jeszcze w lutym. Podobnie jest z Polskim Stronnictwem Ludowym, które w marcu notowało 2 proc. Platforma podobno miała wtedy 14 proc... Polskie sondaże bardzo gwałtownie się zmieniają, bo i scena polityczna jest bardzo rozchwiana. I pamiętajmy, że Koalicja Obywatelska ma w maju ponad 30 proc. Część tych negocjacji została już zamknięta. Wynegocjowaliśmy porozumienie w sprawie sejmików wojewódzkich, teraz rozmawiamy z Platformą o miastach. Nasz koalicjant zdaje sobie sprawę z tego, że koalicja ma sens tylko i wyłącznie wówczas, gdy jest partnerska. Tylko współpracując na takich warunkach, mamy szansę poszerzać naszą ofertę. Zachęcić część wyborców do wyjścia z domów.Nie, bo w PO dobrze wiedzą, że też w ich interesie jest traktowanie nas po partnersku. Nasze 5 proc. notowane osobno przekłada się na nawet 10 proc. w koalicji. Wszyscy wiedzą o tym, że wśród Polaków jest oczekiwanie zjednoczenia opozycji. Wyborcy chcą, by politycy rozmawiali o stworzeniu realnej alternatywy dla PiS. I tą alternatywą jest tylko nasza Koalicja Obywatelska, bo klęską skończyła się próba stworzenia równoległego sojuszu PSL i SLD.Mamy za sobą pewien etap. Pewne sprawy zostały wreszcie wyjaśnione, przestaliśmy żyć w zawieszeniu. Członkowie Nowoczesnej nie cieszą się, ale przeczuwali, że tak mogło się stać i wiedzą, iż teraz musimy iść do przodu. Zapanowało to uczucie ulgi, które człowiek czuje, gdy buzujące długo problemy wreszcie uległy jakiemuś rozwiązaniu.Pozwala to na pewne uspokojenie i uporządkowanie sytuacji, nowe otwarcie. Oznacza to dla nas konieczność pokazania, że Nowoczesna dalej jest drużyną, Sprawną drużyną, w której są tacy zawodnicy, jak Kamila Gasiuk-Pihowicz , Monika Rosa, Adam Szłapka, Paweł Rabiej, Witek Zembaczyński, Wadim Tyszkiewicz i wielu innych. Bo polityka, szczególnie w trudnych czasach, to gra zespołowa, a nie koncert solistów.