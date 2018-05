ABW zatrzymało Rosjankę. Kobieta miała prowadzić działania hybrydowe przeciwko Polsce

ABW zatrzymało Rosjankę, która prowadziła w naszym kraju wojnę hybrydową. • Fot. naTemat.pl

NEWS Wiadomości TVP1: ABW zatrzymała Rosjankę, która brała udział w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) 17 maja 2018

gencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Rosjankę Jekaterinę C. Ustalono, że kobieta brała udział w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce. Rosjanka przebywa w naszym kraju od 2013 r., lecz w najbliższym czasie zostanie wydalona za granicę. Co więcej, w wyniku działania ABW cztery osoby zostały objęte pięcioletnim zakazem wjazdu na terytorium Polski. Jak podaje TVP Info, wszystkie pięć osób podsycało animozje polsko-ukraińskie, m.in. w kwestii polityki historycznej.– Te pięć osób było zaangażowanych w realizowanie dwóch najważniejszych celów rosyjskiej propagandy i rosyjskiego państwa, próbę rozbudzania animozji polsko-ukraińskich , a także promowania rosyjskiej propagandy związanej z polityką historyczną. Chodzi o promowanie rosyjskiej wersji historii, żeby była ona wersją dominująca – powiedział TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Podkreślił, że osoby te prowadziły działania na rzecz konsolidacji środowisk rosyjskich przebywających w Polsce. Wojna hybrydowa jest terminem, który opisuje szereg agresywnych czy wrogich działań, które są działaniami podprogowymi, poniżej progu normalnej wojny. Stanisław Żaryn wskazał na wojnę informacją, ataki hakerskie czy działania natury dyplomatycznej. – Mamy do czynienia z wykorzystywaniem różnych narzędzi, by promować rosyjskie interesy w Polsce i by szkodzić polskim interesom. Do tego celu są wykorzystywane osoby o rosyjskim obywatelstwie jak, a także obywatele Polski – podsumowywał.źródło: TVP Info