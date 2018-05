1 czerwca nie będzie posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży! Kuchciński zrywa z kolejną parlamentarną tradycją

W tym roku po raz pierwszy od 24 lat 1 czerwca nie odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży w parlamencie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

A teraz drogie dzieci pocałujcie misia..... Sejm Dzieci i Młodzieży ODWOŁANY!

Nocy Muzeów tez tutaj nie będzie... pic.twitter.com/8h5pcU5UmX — Mariusz Piekarski (@Piekarski_M) 17 maja 2018

Tegoroczny Sejm Dzieci i Młodzieży został odwołany. PiS pogrąża się w oparach absurdu. To władza, która boi się obywateli. Nawet tych najmłodszych. — Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) 17 maja 2018

rzedstawiciele dzieci i młodzieży raz do roku od 24 lat spotykają się na Sali Plenarnej, gdzie debata ma często równie burzliwy charakter, co w trakcie prac prawdziwego parlamentu. W tym roku jednak decyzją marszałka Marka Kuchcińskiego posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży się nie odbędzie.Na stronie internetowej Sejmu pojawiło się oświadczenie , że "z przyczyn niezależnych od, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia SDiM planowanego na 1 czerwca 2018 r.". Oznacza to, że pierwszy raz od 24 lat nie będzie posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży Warto przypomnieć, że debaty dziecięce wcale nie przebiegają mniej burzliwie niż wówczas, gdy obradują zawodowi politycy. Dwa lata temu wszyscy wysłuchali przemówienia, które musiało zaboleć przysłuchującą się obradom minister edukacji Annę Zalewską i współprowadzącego obrady Joachima Brudzińskiego. Karolina Wójcicka stwierdziła, że nie ma sensu debatowanie o miejscach pamięci (taki był temat), skoro wszyscy żyją tym, co Prawo i Sprawiedliwość robi z instytucjami państwa. – Jest mi wstyd za to, jak rządzicie naszym państwem – dodała.Odwołanie Sejmu Dzieci i Młodzieży to kolejna informacja, która zdaje się potwierdzać też o tym, żejest dziś jak oblężona twierdza . Wcześniej na stronie Sejmu poinformowano o tym, że w ramach corocznej imprezy " Noc Muzeów" w tym roku nie będzie można zwiedzać parlamentu.