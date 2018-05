Już wiadomo, kiedy skończą się ulewy. "Temperatura może wzrastać nawet do 32 stopni Celsjusza"

Już niedługo pogoda znacznie się poprawi. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

U

lewna pogoda naprzykrza nam się już od kilku dni, ale niedługo aura ulegnie poprawie. Synoptycy prognozują, że wszystko zmieni się w sobotę 19 maja. Co więcej, w niedzielę w prawie całym kraju będzie pogodnie.W czwartek i piątek jeszcze trochę popada. Jednak w weekend Polskę nawiedzi spokojna i słoneczna wyżowa. Termometry pokażą do 20-25 stopni Celsjusza. Jak podaje TVN Meteo, "za tydzień jednak wiosna zacznie przechodzić w lato, a pod koniec miesiąca, około 30 maja, temperatura może wzrastać nawet do 30-32 st. C ".Przypomnijmy, że synoptycy ostrzegali przed intensywnymi opadami deszczu i burzami w całej Polsce. Przestrzegali nawet, że w ciągu kilku dni może spaść w Polsce tyle, ile spada w ciągu całego miesiąca.Największe opady prognozowane były dla województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Co więcej, IMGW powiadomiło, że wody w niektórych rzekach mogą przekroczyć stan alarmowy lub ostrzegawczy.źródło: TVN Meteo