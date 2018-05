"Krew się we mnie gotuje". Hołownia wygarnął PiS, co myśli o ich podejściu do protestu niepełnosprawnych

Szymon Hołownia ostro skomentował to, jak traktowani są protestujący niepełnosprawni. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

"W oblężonym Sarajewie i Groznym byłam wielokrotnie. Widziałam zasieki z drutu kolczastego. Pod Sejmem RP widzę... Opublikowany przez Szymon Hołownia 16 maja 2018

zymon Hołownia zabrał głos w sprawie niewpuszczenia Janiny Ochojskiej do Sejmu. "Moje Państwo (na zdjęciu w czarnej kombat kamizelce i słuchawce w uchu) bohatersko obroniło się dziś przed ciężko chorą Janką Ochojską" – zaczął swój post na Facebooku.zwraca uwagę, że takie zdjęcia kiedyś dymisjonowały rządy i były początkiem rewolucji, a w Polsce nic takiego nie będzie miało miejsca. Dalej pisze, że co prawda 80 proc. z nas popiera niepełnosprawnych, ale nie za cenę utraty własnego komfortu."Oglądamy więc łzy protestujących matek, ocieramy własne, i zmieniamy kanał na "Na dobre i na złe" – komentuje na Facebooku. Jego zdaniem, gdyby to opinia publiczna zażądała realizacji postulatów niepełnosprawnych , to rząd dałby im nie 500 a 1500 zł."Uważam, że państwo może mieć różne pomysły w dziedzinie podatków, polityki zagranicznej, budowy autostrad, ale krew się we mnie gotuje, gdy podnosi swoją rękę na najsłabszych" – zaznacza Szymon Hołownia.W jego ocenie,stąpa na paluszkach, byle tylko nie zadrzeć z władzą. "To jest właśnie ten moment, Drodzy Księża Biskupi, by przestać hamletyzować i zastanawiać się, czy Naczelnik Państwa tupnie, czy Ojciec Dyrektor zbeszta z anteny" – zwraca się jasno do kościelnych hierarchów. "To bezsensowna strategia, ślepa uliczka, to absurd" – zaznacza.