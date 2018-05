Narastają spekulacje w sprawie zmuszenia niepełnosprawnych do opuszczenia Sejmu. PiS miałoby użyć bulwersujących metod

Kuba Hartwich, Adrian Glinka oraz liderka protestu Iwona Hartwich podczas protestu niepełnosprawnych w Sejmie. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Z

Znajomy wróbelek z Nowogrodzkiej:

Wobec rodzin protestujących w Sejmie, a przebywających na zewnątrz planowane są akcje, które mają zmusić protestujących do opuszczenia Sejmu. To już śmierdzi PRLem. — Mikołaj Wróbelek® (@MikiWrobelek_) 17 maja 2018

akaz wyjścia na spacer, zastraszanie i groźba zasłonięcia kotarami to aktualna codzienność protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Być może to jednak nie koniec szykan. W sieci pojawiły się w czwartek przecieki na temat sposobu na pozbycie się problematycznego protestu, którzy rzekomo ma być rozważany w partii rządzącej."Wobec rodzin, a przebywających na zewnątrz planowane są akcje, które mają zmusić protestujących do opuszczenia Sejmu. "To już śmierdzi PRL-em" – pisze jeden z popularnych na opozycji blogerów na Twitterze.A to nie pierwsze tego typu spekulacje. Protestujący ujawnili ostatnio, że dotarły do nich informacje, iż do ich pacyfikacji mógłby zostać wykorzystany alarm pożarowy . W ten sposób do usunięcia osób niepełnosprawnych z Sejmu miałaby zostać użyta Straż Pożarna.Wszystko to wpisuje się – niestety – w obecną linię partii w stosunku do niepełnosprawnych.na konferencji prasowej w czwartek 17 maja powiedziała, że Kuba Hartwich i Adrian Glinka dostali od zakaz wychodzenia na spacer . To miała być kara za to, że podeszli wcześniej do szlabanu i rozmawiali z