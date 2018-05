Olga Bołądź i Sebastian Fabijański przyłapani w trakcie ostrej kłótni. Krzyki i łzy na ulicach Warszawy

Doszło do ostrej sprzeczki między Olgą Bołądź a Sebastianem Fabijańskim. • Fot. YouTube / Patryk Vega

Bartosz Świderski

otoreporterzy przyłapali Olgę Bołądź i Sebastiana Fabijańskiego w trakcie ostrej kłótni. Awantura miała miejsce w pobliżu Parku Łazienkowskiego w Warszawie, gdzie para często bywa na spacerach. Aktorzy głośno krzyczeli, a przy tym mocno gestykulowali. Bołądź miała nawet łzy w oczach.był bardzo zdenerwowany, żywiołowo gestykulował i łapał się za głowę, tak jakby kompletnie nie rozumiał zachowania partnerki. Olga Bołądź nie pozostała mu jednak dłużna, na jej twarzy wymalowana była pretensja, co więcej, wskazywała ręką w jednym kierunku, tak jakby mówiła do aktora "odejdź!".W pewnym momencie oboje przytulili się, by... po chwili znów się pokłócić. Jak podaje WP.pl, Bołądź i Fabijański wsiedli do swoich aut i odjechali – każde w swoją stronę. Przypomnijmy, że spotykają się od ponad roku. Zdecydowali się niedawno na kupno luksusowego mieszkania na warszawskim WIlanowie wartego – jak podawało "Party" – prawie milion złotych.i Sebastian Fabijański zagrali razem między innymi w " Botoksie " i " Kobietach mafii " Patryka Vegi.źródło: Wirtualna Polska