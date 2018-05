Znajdź przystanek i wsiądź. "Tramwaj zwany Pożądaniem" znowu na ulicach Warszawy

Kolejny raz rusza "Tramwaj zwany pożądaniem". • Materiały prasowe

Agnieszka Palus Koordynator Ogólnopolski projektu "Tramwaj zwany Pożądaniem". Dlatego zachęcamy osoby podróżujące naszymi tramwajami i autobusami do wykonywania testów w kierunku HIV. Z wirusem można żyć długo i stosunkowo komfortowo, a dzięki nowoczesnym lekom także bezpiecznie w perspektywie długofalowej. Trzeba tylko je przyjmować, a więc trzeba wiedzieć o swoim zakażeniu. Każdy aktywny seksualnie człowiek powinien zrobić test.

yślisz, że "TO" nie dotyczy ciebie. Przecież dziewczyna z klubu była bardzo elegancka, czysta i bardzo ładna. Na pewno była zdrowa. Koleżanka z dzieciństwa, z którą ostatnio spędziłeś noc, to już na 100 proc. Niestety muszę cię zmartwić, zakażenie wirusem HIV nie dotyczy marginesu społecznego, jednej orientacji seksualnej, czy osób nie stosujących się do zasad higieny. Każdy może być zakażony, nie rozpoznasz tego "po oczach". Jeśli masz za sobą ryzykowne zachowania, to zwyczajnie się zbadaj. Jeśli zakażenie jest odpowiednio wcześnie wykryte, nie zarazisz innych, a sam odsuniesz od siebie widmo zachorowania na AIDS, a co za tym idzie przedwczesnej śmierci.w ramach ogólnopolskiej kampanii pn. "Tramwaj zwany Pożądaniem” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.Działania w ramach kampanii obejmą w tym roku 13 największych polskich miast, co daje łącznie aż 17 pojedynczych akcji. Kampania edukująca młodzież w obszarze HIV odniosła wielki sukces w poprzednich latach, a organizatorzy tegorocznej edycji zapowiadają, że będzie miała jeszcze większy rozmach niż wcześniej.Warto wiedzieć, że, co daje wzrost o 18 proc. w stosunku do 2016 roku, w którym w tej grupie wiekowej rozpoznano 904 przypadki HIV . Ponadto, szacuje się, że ponad 50 proc. osób zakażonych HIV w Polsce nie wie, że są zakażone.Akcja sfinansowana została ze środków przyznanych IFMSA-Poland w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanych przez Gilead Sciences Poland.: 6 maja w Lublinie na terenie, na którym odbywają się Medykalia stanął specjalny namiot IFMSA-Poland. 12 maja "autobus zwany pożądaniem" przejechał ulicami Wrocławia. W pozostałych 11 miastach, które biorą udział w projekcie, czyli w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze również pojadą specjalnie wynajęte do tego celu "tramwaje oraz autobusy zwane pożądaniem". W wybrane wieczory maja i czerwca oraz na przełomie listopada i grudnia przez kilka godzin jeździć będą na trasach wokół najbardziej popularnych klubów nocnych i miejsc, gdzie odbywają się studenckie wydarzenia, jak np. Juwenalia.Jazdę tymi niecodziennymi środkami transportu umilać będą najlepsi DJ’e oraz członkowie IFMSA-Poland w roli edukatorów. W "tramwajach i autobusach zwanych pożądaniem" przeszkoleni wcześniej studenci medycyny udzielać będą informacji dotyczących dróg przenoszenia się HIV oraz profilaktyki zakażeń wirusem, a także poinformują pasażerów o tym, gdzie można bezpłatnie i anonimowo wykonać test w kierunku zakażenia . Dodatkowo, w każdym takim tramwaju i autobusie usytuowane zostaną stanowiska z materiałami edukacyjnymi oraz prezerwatywami.Start przejazdu o 18.30 , 1. Klubokawiarnia Medyka, ul. Oczki 1a, 2. Plac Narutowicza 11, 3. Plac Zawiszy 03, 4. Dworzec Centralny 01 , 5. Centrum 01 , 6. Plac Konstytucji 01 , 7. DS. Riviera 01Start przejazdu w godzinach: 19:00, 20:00, 21:00, 1. Biblioteka Narodowa 02, 2. Plac Narutowicza 11, 3. Plac Zawiszy 03, 4. Dworzec Centralny 01 , 5. Centrum 04, 6. Uniwersytet 01, 7. Ordynacka 01, 8. Foksal 01, 9. Plac Konstytucji 01, 10. DS. Riviera 01