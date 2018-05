Jak wysocy są polscy politycy? Wzrost Tuska, Kwaśniewskiego czy Dudy może Cię zaskoczyć

Andrzej Duda ma 182 cm wzrostu, zaś Jarosław Kaczyński 168 cm. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Donald Tusk jest 2 cm wyższy od Grzegorza Schetyny. • FOT. WOJCIECH OLKUŚNIK / AGENCJA GAZETA

dy przyjrzymy się bliżej polskim politykom, to okazuje się, że wielu z nich nie należy do szczególnie rosłych mężczyzn. W wielu przypadkach wpływy, władza i pozycja jaką zdobyli jest wręcz odwrotnie proporcjonalna do ich wzrostu. Co ciekawe, na tym tle nie różnimy się zbytnio od Francji czy Rosji.Zacząć tekst wypadałoby od najważniejszego człowieka w obecnym rządzie, czyli prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego . Były premier jak wiadomo nie jest szczególnie wysoki, bo ma jedynie 168 cm wzrostu. Co ciekawe, przez lata błędnie rozpowszechniano twierdzenie, że miał on być niższy od swojego brata Lecha od cały centymetr. Nic podobnego - obaj byli tego samego wzrostu. Gdzie to stawia Jarosława Kaczyńskiego? Okazuje się, że jest zaledwie 3 cm niższy od byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Całe 174 cm posiada z kolei najdłużej urzędujący na stanowisku premiera po 1989 roku. Szef PO Grzegorz Schetyna ma z kolei 172 cm.Tyle samo, co obecny szef Rady Europejskiej mają były prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister sprawiedliwości. Gorzej wypada z kolei inna głowa państwa, czyli Lech Wałęsa, mający 169 cm. Andrzej Duda jest zdecydowanie najwyższy, bo jego wzrost wynosi 182 cm. Wśród innych znanych polityków, którzy przekroczyli 180 cm są m.in. Radosław Sikorski (181 cm), Jarosław Gowin (185 cm), Ludwik Dorn (188 cm). Ponad 180 cm ma także obecny premier Mateusz Morawiecki. Andrzej Olechowski, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej oraz były minister finansów oraz spraw zagranicznych, może pochwalić się naprawdę imponującym wzrostem, bo mierzy 198 cm. Zaledwie o 2 cm od niego jest niższy były minister edukacji narodowej, mecenas Roman Giertych Swego czasu media podawały, że Leszek Miller jest niższy m.in. od, bowiem były premier miał mieć zaledwie 162 cm. Jednak sam polityk kilka lat temu sprostował tę informację, podając, że jego wzrost to 170 cm. Za to Piotr Liroy-Marzec, obecnie poseł niezrzeszony, ma ok. 160-161 cm wzrostu, co stawia go w rzędzie najniższych polityków.Jak polscy politycy wypadają na tle zagranicznych? Gdyby spojrzeć chociażby na Francję, to wręcz identycznie. Wyjątkowo sprytnie swój niski wzrost ukrywał były prezydent Francji Nicolas Sarkozy . Choć miał 165 cm wzrostu, to gdy musiał pokazać się publicznie, sprawiał wrażenie człowieka trochę wyższego niż w rzeczywistości był. Sarkozy wiedział bowiem, że niscy kiepsko wypadają w przed obiektywem, dlatego poświęcał się i podczas wystąpień często przez długi czas stał na palcach. Pomocne okazało się też robione na specjalne zamówienie obuwie z bardzo wysokim obcasem i dodatkowo podwyższającą położenie pięt wkładką. Jego następcy, Francois Hollande i Emmanuel Macron, mają odpowiednio 170 cm i 173 cm.Władimir Putin ma 170 cm, a Dmitrij Miedwiediew zaledwie 162 cm. Za to wielkich przywódców wolą tylko Amerykanie, gdzie wśród prezydentów próżno szukać wielu takich, którzy nie mieli 180 cm wzrostu. Wystarczy spojrzeć na czterech ostatnich: Bill Clinton ma 188 cm, George W. Bush 182 cm,185 cm, a Donald Trump rzekomo ok. 190 cm. W przypadku Trump sporo pisano o możliwym przekłamaniu odnośnie jego wzrostu, bowiem internauci zwracali uwagę na fakt, że w jego prawo jazdy widnieje informacja, że obecny prezydent USA ma 187 cm.