Sejm Dzieci i Młodzieży może się jednak odbyć... w Nowej Soli. "Nie będzie barierek i traktowania was jak intruzów"

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz zaprasza młodych ludzi na Sejm Dzieci i Młodzieży do swojego miasta. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Brawo Panie Prezydencie Wadim Tyszkiewicz!!! Samorządowcy powinni pokazać młodzieży że polityka może wyglądać inaczej niż w TV.



To świetna okazja żeby pokazać czym jest samorząd i jaki jest jego wpływ na codzienne sprawy mieszkańców. https://t.co/CS7scVdh7b — Maciej Kiełbus (@MaciejKielbus) 17 maja 2018

"Sejm w Nowej Soli? Czemu nie? Zapraszam 1 czerwca Sejm Dzieci i Młodzieży do Nowej Soli." @Nowoczesna popiera pomysł prezydenta @Wadim_Nowa_Sol #NowaSól pic.twitter.com/DVHIcItHv3 — .Nowoczesna (@Nowoczesna) 17 maja 2018

"Zapraszam 1 czerwca Sejm Dzieci i Młodzieży do Nowej Soli. Znajdziemy miejsce i Wami się zaopiekujemy. Nie będzie barierek, kordonów policji i traktowania Was jak intruzów zagrażających władzy" – tak swoje zaproszenie rozpoczyna prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Na Facebooku zamieścił apel, który daje "prztyczka w nos" rządowi PiS.Na stronie internetowej Sejmu pojawiło się oświadczenie , że "z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia SDiM planowanego na 1 czerwca 2018 r.". Oznacza to, że pierwszy raz od 24 lat nie będzie posiedzeniaW związku z tym postanowił zadziałać. Samorządowiec na swoim oficjalnym fanpage'u zaprosił dzieci i młodzież do swojego miasta, gdzie "nie będzie barierek, kordonów policji i traktowania Was jak intruzów zagrażających władzy".Oprócz miejsca do wygłoszenia swoich poglądów Tyszkiewicz chce zapewnić młodym ludziom także atrakcje. "W czasie Nocy Muzeów zwiedzimy Park Fizyki i Park Krasnala oraz słynne miejsce konferencji premier Szydło pt. "Polska w ruinie" – napisał prezydent Nowej Soli.Wadim Tyszkiewicz dodał też przemyślenie na temat sytuacji w Sejmie. Stwierdził, że jest mu przykro, że po 25-latach obradowania, marszałek Kuchciński, w strachu przed kontaktem uczestników obrad z protestującymi niepełnosprawnymi dziećmi, postanowił zerwać z tradycją. "Młodzi ludzie powinni się uczyć tolerancji, poszanowania praw obywatelskich, wolności i przestrzegania zapisów Konstytucji. W zamian mają zakaz wstępu do Sejmu, który powinien być synonimem demokracji" – podsumował prezydent Nowej Soli.Pomysł Tyszkiewicza już spotkał się z aprobatą.