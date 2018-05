Limuzyna Ministerstwa Środowiska miała poważną kolizję. BWM uderzyło w barierki ochronne na A1

Rządowe BMW miało poważną kolizję (zdjęcie ilustracyjne). • Fot. Jakub Filew / Agencja Gazeta

ie minęły dwa tygodnie, a już kolejna rządowa limuzyna będzie musiała zaliczyć wizytę u blacharza. Tym razem chodzi o należące do Ministerstwa Środowiska luksusowe auto marki BMW. Samochód uderzył w barierki ochronne na autostradzie A1. Podróżował nim jeden z wiceministrów środowiska.Nikomu nic się nie stało, apo prostu zmienił samochód. Jak na razie nie podano więcej informacji o tym zdarzeniu. Do kolizji doszło w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku autostrady A1.na 225. kilometrze tej trasy w kierunku Gdańska uderzyło w barierki ochronne. Ze wstępnych informacji wynika, że auto najechało na jakiś przedmiot leżący na drodze.10 maja rozbił się samochód BMW , którym podróżował Antoni Macierewicz. Do kolizji doszło na warszawskim Żoliborzu.źródło: "Gazeta Pomorska"