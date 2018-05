Nie tylko dla pieniędzy. "Masa" miał kupić naczelnika łódzkich kryminalnych sterydami i... materiałami opałowymi

W czwartek 16 maja Jarosław S. "Masa" został zatrzymany przez funkcjonariuszy łódzkiego Biura Spraw Wewnętrznych Policji. • Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

Zbigniew G. - #Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego @policja_lodzka przyjmował od Jarosława S. ps. #Masa, korzyści majątkowe w postaci #sterydów oraz dwóch ton #pelletu wartości 1.479,10 zł!

Fajnych bandziorów wyznacza się teraz na stołki w @PolskaPolicja!#WszyscyWon — Łukasz Kister (@LukaszKister) 17 maja 2018

ajsłynniejszy polski świadek koronny usłyszał w czwartek 16 maja zarzuty m.in. wyłudzeń pożyczek i kredytów na łączną kwotę ponad 668 tys. złotych. Dodatkowo zarzuca się "Masie", iż miał on korumpować naczelnika łódzkiego wydziału kryminalnego policji Zbigniewa G. Jarosław Ł. "odwdzięczał się" funkcjonariuszowi sterydami i materiałami opałowymi.Naczelnik łódzkiego wydziału kryminalnego policji Zbigniew G. to jeden z funkcjonariuszy, którzy mieli przyjmować łapówki od. Najsłynniejszy polski świadek koronny w okresie od 8 sierpnia do 30 września 2012 roku przy użyciu nierzetelnych dokumentów miał wyłudzić kredyty i pożyczki na łączną kwotę ponad 668 515 zł w bankach w województwie mazowieckim i łódzkim. Zbigniew G. miał udzielać "Masie" cennych, nieformalnych informacji w zamian za korzyści majątkowe.podaje, że Zbigniew G. przyjął od Jarosława Ł. korzyść majątkową w postaci anabolików oraz... materiału opałowego. Dwie tony pelletu opałowego, które "Masa" przekazał policjantowi były warte niecałe 1,5 tys. zł. W piątek odbędzie się posiedzenie w sprawie aresztowania na trzy miesiące obu mężczyzn. Żaden z nich nie przyznał się do winy, przedstawili własne wersje wydarzeń. Jarosławowi Ł. i Zbigniewowi G. groziźródło: "Fakt"