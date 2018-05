"Nie starczało do pierwszego". Oświadczenie majątkowe Gowina potwierdza, że na tle innych ministrów wypada skromnie

Jarosław Gowin podał w swoim oświadczeniu majątkowym, że zgromadził 80 tys. zł oszczędności. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

ancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała oświadczenia majątkowe członków rządu za 2017 rok. Okazuje się, że rozbieżność między oszczędnościami i majątkami poszczególnych ministrów jest dość spora. Jedni z nich mają sporo na koncie i liczne nieruchomości, zaś inni zaś niemało kredytów. Rekordzistą jest premier Mateusz Morawiecki, który posiada ponad 6,5 mln zł oszczędności.– Kiedy byłem jeszcze min. sprawiedliwości to czasami nie starczało mi do pierwszego. Miałem wtedy jeszcze trójkę dzieci na utrzymaniu – wypalił jakiś czas temu na antenie Radia ZET minister nauki Jarosław Gowin . Reakcja komentatorów była błyskawiczna, określając jego wypowiedź jako skandaliczną. Jak się okazuje, Gowin na tle reszty ministrów niezbyt szczególnie się wyróżnia - w oświadczeniu majątkowym wpisał, że zgromadził w polskiej walucie 80 tys. zł. Oprócz tego minister posiada dwa mieszkania o metrażu 98 i 40 mkw. Jego wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w KPRM wyniosło ok. 180 tys. zł. Wśród dochodów jest jeszcze 30 tys. zł za dietę poselską.Jednak najskromniej w tym zestawieniu wypada koordynator służb specjalnych, Mariusz Kamiński. Oszczędności ma ok. 20 tys. zł, ale polityk musi spłacać kredyt mieszkaniowy w wysokości 85 tys. zł. Do tego posiada skromne, 39-metrowe mieszkanie. Jego wynagrodzenie za 2017 rok wyniosło 235 tys. zł.wypada trochę lepiej, ale też należy do grupy ministrów, która wydaje się mieć mniej niż reszta. Zgromadziła trochę więcej oszczędności od Kamińskiego (59,8 tys. zł) oraz jednostki uczestnictwa funduszu Arka BZ WBK na kwotę ok. 17,5 tys. zł. Ponadto ma mieszkanie 69 mkw oraz działkę o powierzchni 38,6 tys. mkw, na której znajduje się dom mieszkalny.Oczywiście rekordzistą okazał się premier Mateusz Morawiecki , który ma ponad 6,5 mln zł oszczędności, 2 domy, mieszkanie, dużo ziemi i drogie meble. Co ciekawe, jeszcze gdy obejmował swoją funkcję, Morawiecki miał na koncie ponad 2,5 mln złotych. Jednak potem sprzedał wszystkie posiadane akcje BZ WBK. W grudniu 2017 roku były warte ok. 5 mln złotych., która jest obecnie wicepremierem do spraw społecznym, posiada z kolei 42 tys. zł oszczędności, ponad 162 tys. zł w funduszach i dom o powierzchni 246 mkw położony na działce o pow. 1,6 tys. mkw. Za 2017 rok zarobiła 265,5 tys. zł, a dieta parlamentarna wyniosła blisko 30 tys. zł.Z koleima 125-metrowe mieszkanie, trzy działki, 220 tys. zł oszczędności oraz 1/3 domu rodzinnego. Jego dochód za 2017 rok wyniósł 236 tys. zł, a dodatki funkcyjne dla Prokuratora Generalnego to 60 tys. Dieta poselska wyniosła nieco ponad 30 tys. zł.źródło: tvn24.pl