Czego wystraszył się Kuchciński? Marszałek "zabarykadował się", "można dostać się tylko przez okno"

Marszałek Marek Kuchciński "zabarykadował się" w gabinecie. Opozycja prezentuje zdjęcia na Twitterze. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Marszałek @MarekKuchcinski musi naprawdę czuć się zagrożony. Zabarykadować się we własnym gabinecie? Może lepiej od razu w Bieszczady wyjechać? Pan będzie miał spokój i Sejm będzie ponownie normalnie funkcjonował. #swiatsiesmieje pic.twitter.com/4i3BLoSpnD — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 17 maja 2018

Do Marszałka @MarekKuchcinski można się dostać tylko przez okno. Do wczoraj wejscie blokowała #StrażMarszałkowska, a od dziś zamknięty jest cały korytarz.

Biedak się zabarykadował w 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Wstyd!@Nowoczesna@KObywatelskaPON pic.twitter.com/XBHFH3gFPY — Marek Sowa (@SowaMarek) 17 maja 2018

Dlaczego PiS ustawił ścianę odgradzającą niepełnosprawnych...Na 550 lecie parlamentaryzmu! Komentarz Szefowej Kancelarii Sejmu(wcześniej dyrektor Klubu PiS) do zamknięcia korytarza, przy którym swój gabinet ma Marszałek @MarekKuchcinski pic.twitter.com/VRMlXWp1oe — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) 17 maja 2018

ejście do gabinetu marszałka Marka Kuchcińskiego zostało zasłonięte kotarą. Przed nią zaś ustawiono wielki baner z napisem "550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej". O tych zmianach w gmachu przy Wiejskiej informują posłowie opozycji, prezentując na Twitterze zdjęcia i głowiąc się, dlaczego marszałek Sejmu się "zabarykadował".Odkąd w budynku Sejmu rozpoczął się protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, gmach ten zamienił się w twierdzę. Teoretycznie nie może wejść do niego nikt z zewnątrz, kto nie posiada stałej przepustki. Straż Marszałkowska nie zrobiła wyjątku dla 91-letniej bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej czy dla szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej (problemu z wejściem do Sejmu nie miał zaś kard. Kazimierz Nycz ).Obostrzeń w gmachu przy Wiejskiej jest jednak znacznie więcej. W czwartek dojście do gabinetu marszałka Sejmu stało się niemal niemożliwe.musi naprawdę czuć się zagrożony. Zabarykadować się we własnym gabinecie? Może lepiej od razu w Bieszczady wyjechać?" – zaproponował Sławomir Nitras z PO."Do Marszałka Marka Kuchcińskiego można się dostać tylko przez okno. (...) Biedak się zabarykadował w 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Wstyd!" – napisał z kolei poseł Marek Sowa z Nowoczesnej, prezentując na Twitterze zasłoniętą kotarę i baner broniący dostępu do gabinetu marszałka.Poseł Cezary Tomczyk z PO usiłował dowiedzieć się od szefowej, dlaczego korytarz prowadzący do pokoju Marka Kuchcińskiego został zamknięty. Jego pytanie pozostało bez odpowiedzi.