Piasek pochwalił się ślubnymi zdjęciami. Ale to nie tak, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka

Dzisiaj zaprowadziłem do ołtarza moją najukochańszą siostrę Basię. Basia, Stephen I love you more than anything in this world!!! Pięknie dziękujemy @malwinawedzikowska za projekt zjawiskowej sukni i fraka. Opublikowany przez Andrzej Piaseczny/oficjalny profil 16 maja 2018

"Już myślałam że to mój idol się żeni" – komentarzy tego typu pod wpisem Andrzeja Piaska Piasecznego pojawiła się cała masa. Piosenkarz zamieścił na Facebooku trzy ślubne zdjęcia. Na pierwszy rzut oka wygląda, że to on był panem młodym, ale nie – nad zdjęciami można znaleźć wyjaśnienie, kto jaką rolę grał w tym wydarzeniu.– Zaprowadziłem do ołtarza moją najukochańszą siostrę Basię. Basia, Stephen, kocham was najbardziej na świecie – napisał na Facebooku, chwaląc się trzeba zdjęciami z ceremonii. Fakt " pisze, że ślub odbył się we Włoszech, a Piasek nie tylko poprowadził siostrę do ołtarza, ale też dla niej (w duecie z Majką Jeżowską !) zaśpiewał.O Piasku ostatnio było całkiem głośno za sprawą jego rezygnacji z udziału w programie "The Voice of Poland" . Piosenkarz tłumaczył, że nie ma w nim "ducha rywalizacji", jak u innych celebrytów. "W tym programie już także nie wystąpię, zrezygnowałem. Nie mówię jednak, że na zawsze. Kto wie – być może zabraknie widzom na jurorskim fotelu mnie i mojego specyficznego poczucia humoru" – stwierdził.