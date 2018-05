Mistrzowska riposta Frasyniuka. Odsyła Kuchcińskiego po radę do więziennych klawiszy

Władysław Frasyniuk w bardzo mocnych słowach skomentował zakaz spaceru dla niepełnosprawnych. • fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

W

Do @MarekKuchcinski : nawet w kryminale, stosując surowe kary, nie można pozbawić osadzonego prawa do spaceru. Chcecie wprowadzać represje w Sejmie? Zapytajcie klawiszy gdzie są granice. — Władysław Frasyniuk (@WFrasyniuk) 17 maja 2018

ładysław Frasyniuk nie przebiera w słowach, komentując podejście partii rządzącej do protestu opiekunów osób niepełnosprawnych. Opozycjonista z czasów PRL ostro skomentował zakaz spaceru dla niepełnosprawnych Kuby i Adriana, jaki miał wydać marszałek Sejmu Marek Kuchciński.napisał na Twitterze, że nawet w więzieniu nie można pozbawić osadzonych prawa do spaceru. "Chcecie wprowadzać represje w Sejmie? Zapytajcie klawiszy gdzie są granice" – radzi rządzącym.Legendarny lider opozycji solidarnościowej zareagował w ten sposób na to, co powiedziaław czwartek 17 maja.mieli dostać zakaz wyjścia na spacer od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego . Miała być to dla nich kara po tym, jak podeszli do szlabanu i rozmawiali z– mówiła Hartwich na konferencji prasowej. Liderka protestu niepełnosprawnych kończyła wystąpienie ze łzami w oczach. "Zamurować nas trzeba!" – puentowała.Hartwich dodała, że niepełnosprawni i ich opiekunowie są zastraszani. Politycy partii rządzącej mieli grozić im, że zostaną zasłonięci kotarami. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że może przeciwko nim zostać użyta straż pożarna po uruchomieniu alarmu pożarowego . Znany opozycyjny bloger Mikołaj Wróbelek powołał się też na anonimowe informacje z Nowogrodzkiej, że partia rządząca rozważa działania wobec rodzin niepełnosprawnych, które miałyby zmusić ich do opuszczenia Sejmu Wcześniej do Sejmu dwukrotnie nie została wpuszczona Janina Ochojska , która chciała wesprzeć protest niepełnosprawnych. Nie udało się to również uczestniczce Powstania Warszawskiego