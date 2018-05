PiS ma plan, co zrobić z protestem w Sejmie. "Niech siedzą przez wakacje, jeśli chcą"

Protest w Sejmie trwa już 31 dni. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

rawo i Sprawiedliwość postanowiło być nieugięte w kwestii protestujących w Sejmie rodziców niepełnosprawnych dzieci. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", partia Jarosława Kaczyńskiego przeanalizowała sondaże i wychodzi na to, że przyjmie taktykę opartą na cierpliwości, bowiem poparcie dla protestu jest płytkie.Już 31 dni trwa protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców . Zanosi się na to, że ta liczba może się znacząco powiększyć. PiS zamierza przyjąć nową strategię. – Taki protest można zakończyć albo od razu, albo czekać, aż się wypali – powiedział "Wyborczej" jeden z doradców. Okazuje się, że za tą decyzją stoją konkretne argumenty. – Na pytanie, czy pomóc protestującym, badani odpowiadają, że tak. Ale na pytanie, komu zabrać, odpowiadają egoistycznie – powiedział gazecie polityk z Nowogrodzkiej.– Do wakacji zostało pięć posiedzeń Sejmu, potem się rozjedziemy, a protestujący, jeśli chcą, mogą przez wakacje zostać na Wiejskiej – powiedział "GW" polityk PiS. Ponoć parta ma także pomysł, jak poradzić sobie z protestem w czasie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, gdy do Sejmu zjadą politycy z innych państw. – Ale na pewno nie będziemy nikogo grodzić – dodał. Pewnośćw tym planie wynika z tego, że wciąż są liderem sondaży pomimo trwającego protestu. Jednak w przypadku nadchodzących wyborów samorządowych zaczynają pojawiać się pierwsze sygnały, że z poparciem może być różnie Przypomnijmy, że od 25 kwietnia decyzjąobowiązuje zakaz wydawania jednorazowych przepustek do Sejmu. Zdarzają się wyjątki – w sobotę protestujących odwiedził kardynał Kazimierz Nycz, a kilka dni później Kancelaria Sejmu wpuściła szefów Polskiej Fundacji Narodowej. Za to wyjątku nie zrobiono dla uczestniczki Powstania Warszawskiego , 91-letniej Wandy Traczyk-Stawskiej, która kilkukrotnie próbowała spotkać się z protestującymi. Identycznie postąpiono z Janiną Ochojską źródło: wyborcza.pl