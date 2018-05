Wałęsa wie, co robi. Wykorzysta przepis, który sprawi, że Kuchciński będzie bezsilny

Lech Wałęsa zapowiedział, że w poniedziałek 21 maja odwiedzi protestujących w Sejmie. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Panie @PresidentWalesa, proszę pamiętać o Zarządzeniu nr 1 Marszałka Sejmu.



Parafrazując: Nawet jeśli nie chcą Pana wpuścić to muszą. ✌ pic.twitter.com/HpqccsF9Jb — Adam Kądziela (@adamkadziela) 18 maja 2018

Chce porozmawiać z protestującymi.Wszystkim Polakom zależy na zakończeniu protestu i rozwiązaniu problemu. Myśle ze Marszalek @MarekKuchcinski i Kancelaria Sejmu @KancelariaSejmu docenia powagę sytuacji skoro z protestującymi mógł sie spotkac Ekscelencja kardynał Kazimierz Nycz. https://t.co/vZxuUXx4t1 — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 18 maja 2018

ech Wałęsa poinformował na swoim Twitterze, że w poniedziałek 21 maja zamierza wejść do Sejmu, aby wesprzeć niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy od 31 dni prowadzą protest w gmachu budynku. W tym wypadku nie ma mowy o sytuacji, w której Straż Marszałkowska nie wpuści byłego prezydenta. Przepisy wyraźnie wskazują, że może on wejść do budynku bez najmniejszych problemów.Już w czwartekinformował za pośrednictwem Twittera, że piszą do niego obywatele i proszą, aby przyjechał do Sejmu. Były prezydent wówczas napisał, że rozważa taką decyzję. W piątek rano podał dokładną datę wizyty – przyjedzie do Sejmu w poniedziałek 21 maja. Po tej informacji bardzo szybko pojawiło się pytanie, czy Wałęsa podzieli los Wandy Traczyk-Stawskiej Janiny Ochojskiej , które nie zostały w ostatnich dniach wpuszczone do Sejmu w ramach obowiązującego od 25 kwietnia zniesienia jednorazowych przepustek przez, czy też zostanie potraktowany jak kardynał Kazimierz Nycz czy też szefowie Polskiej Fundacji Narodowej, których zakaz nie dotyczył.W mediach społecznościowych szybko pojawiło się wyjaśnienie, że do takiej sytuacji po prostu nie ma prawa dojść. "Panie Prezydencie, proszę pamiętać o Zarządzeniu nr 1 Marszałka Sejmu. Parafrazując: Nawet jeśli nie chcą Pana wpuścić to muszą" – napisał politolog Adam Kądziela na swoim Twitterze. Na potwierdzenie swoich słów zamieścił screen z zarządzenia Marszałka Sejmu, w którym wyraźnie możemy przeczytać, że "byli prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej wchodzą na tereny i do budynków oraz wjeżdżają na tereny bez okazywania jakichkolwiek dokumentów". Zatem Wałęsa nie ma żadnej potrzeby, aby prosić Marka Kuchcińskiego o zgodę.W następnych wpisach na Twitterze były prezydent wyraził przekonanie, że marszałek Sejmu i Kancelaria Sejmu docenią powagę sytuacji, skoro z protestującymi mógł się spotkać ekscelencja. Po czym dodał: "Bardzo wszystkich Panstwa prosze w poniedziałek pod Sejmem o zachowanie spokoju i obywatelskiej powagi. Sprawa jest bardzo powazna i emocje nie sa wskazane" (pis. oryg.).