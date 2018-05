"Jak w niedzielę przej***emy, to was zaj***emy!!!". Napięta sytuacja przed finiszem piłkarskiej ekstraklasy

Czy piłkarzom Lecha będzie grozić niebezpieczeństwo w razie, gdy Legia zapewni sobie w Poznaniu mistrzostwo Polski? • Facebook/Pyrusy

Opublikowany przez Pyrusy 16 maja 2018

rzed nami ostatnia kolejka rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań stracił już szansę na mistrzostwo Polski. Przed sobą ma jednak mecz, który urasta do rangi piłkarskiej świętej wojny. Na Bułgarską w weekend zawita warszawska Legia, która nie może przegrać, by obronić mistrzostwo Polski. Nic dziwnego, że dla kibiców "pyrusów" to doskonała okazja, by upokorzyć odwiecznego rywala. I nie pozwolić drużynie z Warszawy, by świętowała triumf w Poznaniu. Wygrana Lecha oraz zwycięstwo Jagiellonii Białystok w meczu z Wisłą Płock oznaczałyby, że mistrzem Polski zostanie drużyna z Podlasia.Kibolewystosowali na transparencie sugestywną odezwę do swoich piłkarzy. "Jak w niedzielę przej***emy, to was zaj***emy!!!". Sympatycy poznańskiego klubu wydali też oświadczenie na okoliczność klasyku z Legią."Uważamy, że na ten mecz należy się wybrać i pilnować naszego drugiego domu oraz barw klubowych i samego Klubu przed ostatecznym go zszarganiem. Zawiodły wkłady do koszulek [piłkarze – red.], rozczarowują na wielu polach władze klubu, ale Kibole Kolejorza nie zawiedli nigdy. Nie zawiedliście w tym sezonie frekwencją domową i oddaniem wyjazdowym, nie zawiedliście jak chodziło o wsparcie finansowe opraw, nie zawiedźcie i tym razem" – czytamy.Ekstraklasa podjęła ważną decyzję w obawie przed eskalacją przemocy. W razie, gdyby warszawianie zapewnili sobie mistrzostwo w Poznaniu, to do ich dekoracji dojdzie już na stadionie w Warszawie. Poznański klub także podjął szczególne środki ostrożności przed ligowym klasykiem. Sprawdzane są między innymi samochody, które wjeżdżają na teren klubu. Lech nie chce też dopuścić do wnoszenia środków pirotechnicznych na stadion.Na ewentualnej porażcew Poznaniu może skorzystać. Białostoczanie mają przed sobą mecz na własnym stadionie z Wisłą Płock, który muszą wygrać i liczyć na przegraną Legii. Oba mecze rozpoczną się w niedzielę o godz. 18. Spotkanie Lecha z Legią niespodziewanie zdecydowała się transmitować na żywo