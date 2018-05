Mąż Dody dostał zarzuty w głośnej sprawie. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Emil S. dostał zarzuty w głośnej aferze. Mąż Doroty R. podejrzany jest o nakłanianie do wymuszenia rozbójniczego. • fot. Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ąż Dody Emil S. usłyszał dwa prokuratorskie zarzuty w związku z głośną sprawą konfliktu z Emilem H., od którego miał żądać zapłaty. Do Emila H. mieli przychodzić wynajęci gangsterzy. Emilowi S. grozi do 10 lat więzienia. Nie przyznał się do niczego, odmówił też złożenia wyjaśnień.Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie postawilizarzut podżegania do wymuszenia rozbójniczego – grozi za to do 10 lat więzienia. Zarzucili mu także posiadanie narkotyków, do czego mąż Dody się przyznał.W toku śledztwa ustalono, że Emil S. wyszedł poza granice porozumienia z osobami, w tym z. Zamiarem obecnego męża piosenkarki było - jak stwierdzają śledczy - nakłanianie bezpośrednich wykonawców do popełnienia przestępstwa na szkodęWykonawcy użyli do tego zdecydowanych metod, co pozwoliło na uzupełnienie zarzutu o zarzut tzw. podżegania do wymuszenia rozbójniczego.Emil S. został we wrześniu zatrzymany przez policję, a jego miejsce zamieszkania przeszukane. Usłyszał zarzuty, a po wpłaceniu 100 tys. zł kaucji wyszedł na wolność. Policja na krótko zatrzymała też Dodę. Według ówczesnych informacji para miała nawiązać współpracę z gangsterami , którzy przychodzili do biura Emila H. – byłego partnera piosenkarki – z żądaniem zapłaty.mieli według tych informacji zapłacić gangsterom 300 tys. zł, by wyłudzić od byłego chłopaka piosenkarki milion złotych. Gangsterzy mieli otrzymać większość kwoty, o którą prosili.źródło: Wirtualna Polska