Wkrótce premiera książeczki "Mądre bajki z całego świata". W akcję zaangażowany jest m.in. Kamil Stoch

"Mądre bajki z całego świata" to więcej niż książka z audiobookiem - zapewnia Dominika Kulczyk. • Fot. kulczykfoundation.org.pl

Dominika Kulczyk jest pomysłodawczynią i organizatorką akcji związanej z wydaniem książki "Mądre bajki z całego świata". • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

audiobooku dołączonym do książeczki "Mądrych bajek z całego świata" usłyszymy Jakuba Błaszczykowskiego, Annę Starmach, Kamila Stocha, Magdalenę Cielecką i Dominikę Kulczyk, którzy czytają niezwykłe historie z całego świata, napisane przez specjalistów z zakresu psychologii dziecięcej i edukacji najmłodszych. Dochód ze sprzedaży bajek sfinansuje nocne dyżury Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111."Mądre bajki z całego świata" to coś więcej niż książka z audiobookiem" – zapewnia, pomysłodawczyni akcji i Prezes Fundacji Kulczyk Foundation, która jest głównym organizatorem akcji i wydawcą książki. Podkreśla, że te bajki mają moc zmieniania świata. "Z jednej strony dzięki nim udało się uruchomić nocne dyżury. Z drugiej strony te historie, zebrane ze wszystkich zakątków świata, napisane są tak, żeby nauczyć dzieci rozumieć emocje i uczucia innych, uwrażliwić na różnorodność, nauczyć otwartości i dialogu. Tylko inwestując w edukację dzieci, możemy na trwałe odmienić ten świat" – wyjaśniła Kulczyk.Bajki, które czytają m.in. mistrz olimpijski Kamil Stoch oraz, który brał udział także w zeszłorocznej edycji, zostały napisane i skonsultowane nie tylko z specjalistami (psychologiem, psychoterapeutą i pedagogami), ale także rodzicami. Opowieści związane są z takimi egzotycznymi krajami jak Rwanda, Gwatemala i Suazi. Nie zabrakło też Polski w tym zestawieniu. Wszystkie z tych krajów Dominika Kulczyk odwiedziła w trakcie 5. edycji serialu dokumentalnego "Efekt Domina"."Mądre bajki z całego świata" to książeczka pełna ciekawych rysunkowych zadań dla dzieci , angażująca ich wyobraźnię za sprawą także kolorowanki, mapy i naklejek. Wszystko to ma zachęcić zarówno najmłodszych, jak i rodziców do połączenia zabawy z rozmowami dotyczącymi wartości, postaw i przeżywanych emocji. Na tym jednak się nie kończy, bowiem wszystkie bajki zawierają również dużo informacji o historii, kulturze czy przyrodzie danego kraju.Akcja Kulczyk Foundation została objęta Patronatem Honorowym przezMarka Michalaka. Dochód z niej przekazany zostanie wraz z Fundacją Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która odpowiedzialna jest za prowadzenie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Za sprawą zeszłorocznej sprzedaży edycjiFundacja stworzyła nowy projekt do pomocy dzieciom i młodzieży w godzinach nocnych (20:00-2:00).Wydawcą płyty jest Kulczyk Foundation, natomiast współwydawcą Agora. Patronat merytoryczny objął Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami są "Gazeta Wyborcza", "Viva!", "Mamo to ja", "Przedszkolak", "twoje dziecko" oraz portal mamotoja.pl. Książeczka będzie dostępna od. Na płycie CD znajduje się 9 bajek i 1 piosenka zaśpiewana przez Ewę Konstancję Bułhak-Rewak. Nakład 50 tys. egzemplarzy. Będzie można ją nabyć w całej Polsce oraz online na stronie: kulturalnysklep.pl . Cena wynosi 9,99 zł.