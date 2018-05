Wiadomości TVP znowu się popisały. Tym razem zaserwowały fake newsa, którego bohaterką jest Małgorzata Gersdorf

Materiał "Wiadomości" TVP błędnie przedstawił prof. Małgorzatę Gersdorf. • Fot. Screen z Facebooka / Sąd Najwyższy

W

czwartkowym materiale "Wiadomości" TVP pod tytułem "Nie ma zgody na upolitycznienie sędziów" widzowie byli świadkami klasycznego przykładu fake newsa. Mianowicie, Małgorzata Gersdorf została podpisana jako były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego odniósł się w piątek do tej nieprawdziwej informacji."Prof.jest nadal aktualnie urzędującym Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na określoną w art. 183. ust. 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sześcioletnią kadencję, powołana została przez Prezydenta RP z dniem 30 kwietnia 2014 r." – napisał w sprostowaniu rzecznik prasowyMichał Laskowski. Co więcej, zwrócił uwagę telewizji publicznej, aby wykonywała swoje obowiązki w należyty sposób. "Od głównego programu informacyjnego telewizji publicznej należałoby oczekiwać informacji rzetelnych, a przede wszystkim prawdziwych" – czytamy.Na koniec Laskowski zaznaczył, że "służba prasowa Sądu Najwyższego pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów chcących pozyskać informację dotyczące Sądu Najwyższego - także na temat tego, kto jest urzędującym Pierwszym Prezesem SN".Przypomnijmy, że zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi przez PiS, nowazastąpiła dotychczasowy skład. Jednak do funkcjonowania tego organu potrzebna jest decyzja o zwołaniu posiedzenie, którą podejmuje I prezes Sądu Najwyższego. A prof. Małgorzata Gersdorf przez dłuższy czas zwlekała z podjęciem tej decyzji. Ostatecznie pierwsze posiedzenie KRS odbyło się 27 kwietnia. Tego dnia miał też miejsce protest, który skończył się brutalną akcją policji przed siedzibą gmachu , podczas której zatrzymano 13 osób.