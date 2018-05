Andrzej Duda znowu błysnął w USA. Wyjaśnił, dlaczego nie spotkał się z Donaldem Trumpem

A

ndrzej Duda powiedział w rozmowie z RMF FM, że nie spotkał się z Donaldem Trumpem, bo... miał inne plany. – Donald Trump ze względu na swoje obowiązki nie będzie mógł przyjechać do Polski na szczyt Trójmorza, a ja nie planowałem spotkania z nim, bo przyjechałem do USA w innym celu – tłumaczył polski prezydent.Mimo że wizyta pary prezydenckiej ma trwać prawie tydzień, prezydent nie spotka się nie tylko z, ani z nikim z Białego Domu Prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych od wtorku. Do Nowego Jorku przybył w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W czwartek prowadził debatę poświęconą utrzymaniu pokoju na świecie. Poruszył kwestię zwrotu wraku tupolewa i reparacji wojennych od Niemiec.Głośno jest także o innych słowach Andrzeja Dudy w Nowym Jorku , tym razem w odniesieniu do szefa Rady Europejskiej. – Pannie jest obecnie polskim politykiem, ale politykiem europejskim – stwierdził prezydent RP w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. – Dla mnie jako prezydenta Polski najważniejsze jest utrzymanie związków euroatlantyckich w dobrym stanie. Moim zdaniem, to najważniejsze z polskiego punktu widzenia – dodał.Internauci nie mieli litości: "Czyżby zapomniał, że niedawno sam był politykiem europejskim?" – pytał komentujący słowa Andrzeja Dudy.źródło: RMF FM