Nieznana twarz Zbigniewa Wodeckiego. Ujawniono, co zrobił dla bezdomnych i ubogich

Zbigniew Wodecki zawsze pomagał bezdomnym, ale nie tylko im. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

Z

bigniew Wodecki zmarł przed rokiem. Od tego czasu w mediach pojawiają się kolejne doniesienia dotyczące wokalisty i jego rodziny. Poczynając od rzekomych romansów artysty, a skończywszy na kontrowersjach wokół festiwalu "I Wodecki Twist", w którym nie będzie mogła wziąć udziału Olga Bończyk – bratnia dusza piosenkarza. Tym razem jednak nowe informacje dotyczą altruizmu Wodeckiego, który dzielił się pieniędzmi z najuboższymi warszawiakami i krakowianami."Super Express" donosi, że Monika z warszawskiej Ochoty, znana jako "Księżniczka Bezdomnych", wybucha płaczem, kiedy tylko słyszy o Zbigniewie Wodeckim. Piosenkarz zawsze jej pomagał. Nawet kiedy wyjeżdżał w dłuższe trasy koncertowe, zostawiał dozorcy gotówkę na jedzenie dla Moniki. – On to nawet dawał pieniądze starszym paniom z parteru , które dokarmiały koty. Wiedział, że mają małe emerytury i zawsze im pomagał – przekonywała Hanna, sąsiadka Zbigniewa Wodeckiego. Muzyk, choć zawsze w biegu, zawsze z telefonem przy uchu albo golarką przy twarzy i marynarką na wieszaku, nie zapominał o zwykłych ludziach.Andrzej, szewc z sąsiedniej ulicy, opowiedział dziennikowi, żewręcz walczyli o to, kto pierwszy podejdzie do Zbigniewa Wodeckiego. Jednemu dawał 20 zł, drugiemu też – i tak każdemu kolejnemu. Mężczyzna dodaje, że wokalista miał zawsze przy sobie piątaki dla bezdomnych . – Myślę, że musiał specjalnie rozmieniać te pieniądze i trzymał na takie okazje – stwierdził Andrzej.Przypomnijmy, że już 8 czerwca w Krakowie odbędzie się dwudniowy festiwal "", który będzie poświęcony pamięci Zbigniewa Wodeckiego. W uroczystości nie weźmie udziału Olga Bończyk , która koncertowała z wybitnym wokalistą. Katarzyna Wodecka-Stubbs, córka autora "Zacznij od Bacha", sprawiła, że piosenkarka nie wystąpi na koncercie. Wszystko przez zażyłość, która przed śmiercią miała rzekomo łączyć wokalistę oraz popularną aktorkę i piosenkarkę.Muzyczne święto ku pamięci Zbigniewa Wodeckiego ma otworzyć gala "Tribute to", w czasie której hołd artyście złożą czołowi polscy muzycy, m.in. Kayah, Grzegorz Turnau, Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, Hanna Banaszak czy Zdzisława Sośnicka.źródło: "Super Express"