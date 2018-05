"Pilnujcie tej małpki". Niezwykły prezent od bohaterki Powstania Warszawskiego dla dwóch niepełnosprawnych dziewcząt

Wanda Traczyk-Stawska przekazała niepełnosprawnym dziewczynkom niezwykły prezent. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

„Pilnujcie tej małpki. Na niej jest pamięć Powstania Warszawskiego".Wzruszające spotkanie weterana Powstania Warszawskiego z niepełnosprawnym dzieckiem , biorącym udział w proteście. Wanda Traczyk-Stawska całe swoje życie zajmowała się osobami niepełnosprawnymi. #500naŻycie pic.twitter.com/NVyH9oUbo2 — Grzegorz Furgo (@GrzegorzFurgo) May 18, 2018

Wanda Traczyk - Stawska dając protestującej pluszową małpkę: „Pilnujcie tej małpki, na niej jest pamięć Powstania Warszawskiego” pic.twitter.com/vBkJKCNi4q — Marta Kiermasz (@Marta_Kiermasz) May 18, 2018

anda Traczyk-Stawska po raz kolejny nie mogła wejść Sejmu. Przed gmachem parlamentu doszło jednak do wzruszającego spotkania. Bohaterka Powstania Warszawskiego nie przyszła z pustymi rękami. Jej gest chwyta za serce. Przy okazji powiedziała dziennikarzom, że ma piekielny charakter i nikt nią nie manipuluje. Nawet własna matka.– Nikt mną nie manipuluje, bo nikt nie dałby rady, nawet moja rodzona matka. Taki mam piekielny charakter – powiedziała dziennikarzom przed. Przypomnijmy, pod adresem bohaterkipadały zarzuty, że jej działania są motywowane politycznie. Wiadomości TVP zrobiły o tym materiał. Jeśli ktoś w TVP miał wątpliwości, to teraz powinien się ich wyzbyć raz na zawsze. Przed wejściem na teren Sejmuspotkała się z dwoma niepełnosprawnymi dziewczynkami, które od 31 dni protestują wraz z opiekunami. Jednej z nich wręczyła pączki, przypominając, że właśnie taki miała pseudonim w czasie Powstania Warszawskiego: "Pączek". – Ucałuj ode mnie mamę i tatę. Ale Kubę też ucałuj i Adriana – powiedziała.Druga dziewczynka dostała pluszową zabawkę – małpkę. To prezent szczególny, gdyż małpka towarzyszy pani Wandzie od upadku Powstania Warszawskiego. Jak podaje TVN Warszawa, ptrzymała ją od kolegów-żołnierzy, kiedy zdawała swoją powstańczą broń. Nazywa się Pan Peemek, od skrótu PM, czyli pistolet. – Nie denerwuj się skarbie – powiedziała do dziewczynki. – Pilnujcie tej małpki, na niej jest pamięć Powstania Warszawskiego – powiedziała.źródło: tvnwarszawa