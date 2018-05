Tomasz Komenda jest zalewany listami od kobiet. Przed wielbicielkami ostrzega go jednak adwokat

Do Tomasza Komendy wysyłają listy i e-maile liczne kobiety. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

T

omasz Komenda chyba nie przypuszczał, że będzie miał aż tak wielkie powodzenie. Były skazany jest wręcz zalewany listami od kobiet, które chciałyby go poznać. Listy i e-maile przychodzą przede wszystkim na adres kancelarii adwokata Komendy Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który podchodzi do sprawy z pewną rezerwą i ostrzega swojego klienta.Co piszązainteresowane Tomaszem Komendą? "Mam 28 lat, ukończyłam studia. Chciałabym bardzo poznać pana Tomasza Komendę . Przesyłam swoje zdjęcia". "Studiuję pedagogikę. Jestem dziewczyną, która chciałaby zbawić cały świat. W związku z tym chciałabym pomóc także Tomaszowi Komendzie. Zostawiam swój telefon i zdjęcia" – podaje Wirtualna Polska.W rozmowie z "Dzień Dobry TVN"został zapytany, jak chciałby nadrobić stracone lata. – Przede wszystkim chcę założyć rodzinę, być szczęśliwym. Być ojcem. Ja mam już 42 lata. Ja już nie chcę być starym kawalerem – przekonywał.Pamiętajmy, że Komenda najprawdopodobniej otrzyma od państwa bardzo wysokie odszkodowanie. Pełnomocnik Komendyzdradził, że wystąpi do sądu o ponad 10 mln zł zadośćuczynienia. Dla części pań, jak przyznaje sam adwokat, jest to na pewno zachętą do nawiązania relacji z Komendą. – Cały czas mówię mu, że musi być rozważny, ponieważ sporą pokusą dla pań może być potencjalne odszkodowanie i część z nich na pewno ma to na uwadze – powiedział Ćwiąkalski. Tomasz Komenda został uniewinniony 16 maja . Sąd uznał, że mężczyzna nie popełnił gwałtu i morderstwa. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat.źródło: Wirtualna Polska