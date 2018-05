Pierwszy taki przypadek w historii Kościoła. Papież uderzył pięścią w stół: wszyscy biskupi do dymisji

Wszyscy biskupi w Chile podali się do dymisji po interwencji papieża Franciszka. • fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

P

apież Franciszek potwierdza, że nie kończy na słowach w swojej walce z pedofilią w Kościele. Oskarża biskupów z Chile o ukrywanie pedofilii. Wszyscy zameldowali się u niego na dywaniku w Watykanie. W wyniku oskarżeń głowy Kościoła katolickiego wszystkich 34 członków episkopatu zaproponowało swoje odejście. Papież rozpatrzy każdą dymisję z osobna."Chcemy ogłosić, że my wszyscy biskupi obecni w Rzymie złożyliśmy na piśmie rezygnację z naszych urzędów na ręce Ojca Świętego po to, aby mając pełną wolność podjął decyzję w sprawie każdego z nas" – poinformowali biskupi z Chile w oświadczeniu. Według agencji Associated Press to pierwszy taki przypadek w historii Kościoła , że wszyscy biskupi dobrowolnie podają się do dymisji w wynikuPapież w dokumencie, który liczy 10 stron, oskarżył hierarchów z Chile, że niszczą dowody przestępstw seksualnych. Zarzucił im też naciski na kościelnych prawników, by minimalizowali oskarżenia. A także zaniedbania w ochronie dzieci przed. Biskupi wyrazili skruchę i przeprosili za krzywdy, które chilijscy duchowni wyrządzili ofiarom i całemu Kościołowi. Obiecali, że naprawią wyrządzone krzywdy. Papież ma rozpatrzyć każdą rezygnację z osobna.Papież Franciszek przepraszał już wcześniej za incydenty pedofilii w chilijskim Kościele . Z kolei z innych doniesień wynika, że mógł kryć pedofila w tamtejszym Kościele. Tak twierdziła ofiara księdza, na którą powoływał sięProblem pedofilii i molestowania jest niestety obecny także w Polsce. Wymieńmy tylko ostatni głośny przypadek księdza z parafii na Obłużu w Gdyni , który molestował jako harcmistrz harcerzy na obozie. Tłumaczył, że w ten sposób chciał doprowadzić do ich zbawienia. Takich przypadków wśród księży jest więcej. Wszystko dzieje się w czasie najgorszych w historii Kościoła w Polsce wyników uczestnictwa Polaków w niedzielnych mszach świętych źródło: Associated Press