Zatrważające ceny... pietruszki. Ciesz się, jeśli w ogóle dostaniesz ją w sklepie

Ceny hurtowe: Pietruszka w 2016 była sprzedawana średnio po 5 zł za kilogram, teraz 2,5 zł/kg — Janusz Piechociński (@Piechocinski) 4 lutego 2017

Jesreśmy uratowani, my i nasze niedzielne rosoły. Pietruszka jest w Aldiku. Ale chyba jeszcze nie tak tanio, jak mogłoby być, co @MadaNowackaGoik? pic.twitter.com/EH81v5ZGOp — Dorota Niecko (@DorotaNiecko) 11 lipca 2018

ozumiem, kiedy ceny importowanej spożywki z krajów naprawdę odległych windują w okolicach 15 złotych za kilo. Ale pietruszka? Kojarzący się z rosołem, mało apetycznie wyglądający korzeń w ostatnich tygodniach osiągnął horrendalnie wysokie ceny. To nie wszystko - w asortymencie niektórych sklepów w ogóle jej nie ma. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?Wtorek rano. Idę na poranne zakupy. Będąc w Carrefourze na Żoliborzu kilkukrotnie okrążam półkę z warzywami i owocami. Jednym z punktów na mojej liście zakupów jest pietruszka, której teraz nie mogę znaleźć. Po kolejnych rundach tego mało porywającego żużla wokół jarzyn pytam sprzedawcę o biały korzeń. – Nie mamy, przepraszam. Dzisiaj nie dowieźli – tłumaczy się pracownik sklepu.Poszedłem jeszcze do Biedronki. – Skoro nie ma na warzywach, no to nie ma – ekspedientka bardzo konkretnie odpowiada mi na pytanie o pietruszkę. Poszukiwane warzywo odnalazłem w końcu w sklepie sieci Społem. Tam zaskoczyła mnie jednak wysoka cena korzenia - 12,39 zł za kilogram.– Sama jestem zaskoczona. W poniedziałek płaciłam 14,50 zł za kilo – mówi moja babcia mieszkająca na podczęstochowskiej wsi. – Na szczęście już niedługo będę miała własną z działki. Takie ceny to pewnie przez suszę – dodaje.Choć ostatnie dni kojarzą nam się z deszczową aurą, jeszcze kilka tygodni temu - na przełomie maja i czerwca - ziemia wyczekiwała chociaż kropli wody. Susza zdecydowanie przyczyniła się do wystrzału cen pietruszki.– W tym roku były problemy z suszą i jakością nasion. Przez to aż trzykrotnie musiałem siać pietruszkę w swoim przydomowym ogródku – mówi naTemat Marek Sawicki, były minister rolnictwa. – Na obniżkę cen trzeba będzie poczekać do jesieni, kiedy zacznie się import z krajów ościennych. Kiedy z bratnią pomocą przyjdzie nam Ukraina – dodaje.Jak widać w powyższym tweecie Janusza Piechocińskiego, przed dwoma laty pietruszka kosztowała w hurcie 5 zł za kilogram. W roku ubiegłym ceny były jeszcze niższe - 2,5 zł za kg. Rok 2018 przyniósł trzykrotnie wyższe kwoty.– W ostatnich latach cena pietruszki w Broniszach wahała się między 2,5-3 zł za kilogram (cena hurtowa). Dzisiaj wynosi ona 10-13 zł za kg – mówi Maciej Kmera z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze. – Wzrost cen pietruszki w tym roku, a także brak warzywa w niektórych sklepach, wiąże się z deszczową jesienią 2017, która bardzo utrudniła zbiór i przechowywanie zeszłorocznych warzyw. Dodatkowo tegoroczna susza - maj i czerwiec, kiedy praktycznie nie było żadnych deszczy - również wpłynęła na wywindowanie cen.Przeżyliśmy już deficyt jajek . Osoby nietrawiące laktozy musiały również jakoś przeboleć niedosyt odpowiedniego dla nich mleka . Dlaczego jednak w mniejszych sieciach jak Społem mogę znaleźć, co prawda drogą, pietruszkę, a w większych dyskontach mam z tym problem?– Ceny w sklepach zbliżone do hurtowych to efekt nienakładania marż, byleby tylko mieć towar u siebie. Większe markety mają z tym problem, ponieważ zazwyczaj podpisują umowy z dużymi producentami żywności – wyjaśnia Maciej Kmera. – W przypadku pietruszki problem polega na tym, że jest bardzo niewiele jej upraw, zazwyczaj są one małe ze względu na trudność w uprawie pietruszki. Dlatego markety i dyskonty mają problem z zaopatrzeniem sklepów w ten towar. W Polsce trudno byłoby nawet załadować w jednym gospodarstwie tira pełnego pietruszki – podkreśla nasz rozmówca.Przy samym zbiorze traci się ogromne ilości warzywa. – To kwestia tego, że nie na każdej glebie można wyhodować dobry korzeń. Taki, który nie jest rozdwojony na końcu, a kształtem jest zbliżony do korzenia marchwi – objaśnia Kmera.– Plon pietruszki to do 40 ton z ha ale do handlu można przeznaczyć około połowy czyli 20 ton. Dla porównania plon handlowy marchwi jest dwukrotnie większy, a cena wczesną wiosną dochodziła do 2,5 zł/kg. Uprawa marchwi jest prostsza i mniej ryzykowna – dodaje.