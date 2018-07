Protest bez lidera? Małgorzata Gersdorf przedłuża urlop, ma wrócić do sądu dopiero 23 lipca

Małgorzata Gersdorf przedłużyła urlop do 23 lipca. Wcześniej mówiło się, że wróci do pracy 19 lipca. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Jesteśmy. Zamieniliśmy słowo z rzecznikiem SN, sędzią Michałem Laskowskim. Potwierdził, że w poniedziałek 23 lipca prof. Gersdorf wraca do pracy. Będziemy, żeby powitać.pic.twitter.com/BcAygQMFj3 — Obywatele RP (@ObywateleRP) 17 lipca 2018

ysiące ludzi zaangażowało się w obronę niezależności Sądu Najwyższego. W obronie Małgorzaty Gersdorf przychodziły na plac Krasińskich tłumy. Do dziś codziennie stoi pikieta protestujących w obronie jej stanowiska pracy. Tymczasem Gersdorf zdecydowała się... przedłużyć urlop o kilka dni.Małgorzata Gersdorf trochę przez przypadek stała się twarzą walki o wolne i niezależne sądownictwo w Polsce. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego chętnie pojawiała się na protestach. W walkę o zachowanie jej stanowiska pracy zaangażowały się tysiące ludzi. Gdy emocje trochę opadły, Gersdorf... wyjechała na urlop Miała wrócić 19 lipca i powrócić do swojego gabinetu w gmachu Sądu Najwyższego. Czy wróci? Jak zapewnia rzecznik sędzia rzecznik SN sędzia Michał Laskowski – tak, wróci, ale w późniejszym terminie. Gdy pod gmachem sądu na pl. Krasińskich codziennie ustawia się pikieta protestujących, Gersdorf zdecydowała o przedłużeniu urlopu. Prezes SN ma wrócić do pracy 23 lipca.Przypomnijmy – Gersdorf zmieniała plany urlopowe kilkukrotnie. Najpierw miała jechać, później, gdy protesty w obronie niezależności sądownictwa weszły w fazę kulminacyjną zrezygnowała z wyjazdu . Ostatecznie jednak wyjechała, pozostawiając protestujących w jej obronie samych.