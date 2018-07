"Ty pier.... Chińczyku!". Polski rasista zaatakował Koreankę w centrum Wrocławia

Okolice restauracji Vega na wrocławskim rynku, gdzie doszło do ataku na Koreankę. • fot. screen/Google Maps

W

rocławska straż miejska złapała mężczyznę, który w niedzielę wieczorem napadł na Koreankę w centrum stolicy Dolnego Śląska. Uderzył kobietę w twarz i krzyczał do niej "Ty pier... Chińczyku".Do ataku doszło przy barze Vega na wrocławskim Rynku. Straż miejską powiadomiła koleżanka Koreanki. Mężczyzna uciekł w kierunku ul. Igielnej, strażnicy szybko go złapali. Miał wówczas znieważyć funkcjonariuszy i im grozić. Przewieziono go do komisariatu policji.Okazało się, że 32-letni Polak miał trzy promile w wydychanym powietrzu. Usłyszał już zarzut znieważenia na tle narodowościowym. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności, ale... został zwolniony do domu.O innych rasistowskich incydentach pisaliśmy w kontekście wygranej Francji z Chorwacją . Po zwycięstwie trójkolorowych ujawniła się przykra fala hejtu pod adresem Les Blues. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział, że skieruje przypadki internetowego rasizmu do prokuratury.źródło: " Gazeta Wrocławska